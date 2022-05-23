Матерям срочников крейсера "Москва" предлагают признать сыновей погибшими "из-за катастрофы", – СМИ

Военкоматы РФ тщательно скрывают факт попадания ракет в крейсер. Родственники погибших получают "извещения", где указывается, что тело после "катастрофы" не нашли.

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Командование российских оккупантов предлагает родителям срочников, которые погибли на крейсере "Москва", подписать заявления, что их сыновья "умерли в результате катастрофы". Об этом изданию "Новая Газета. Европа" рассказали несколько матерей солдат.

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Одна из женщин звонила в Минобороны РФ, чтобы спросить, в каком статусе находится ее сын после того, как были объявлены официальные данные о потерях.

"Мне сказали, что в списках без вести пропавших, раненых или погибших мой сын не числится. Спросила, что это значит. Мне ответили: "Значит, он в строю". Прихожу на беседу, мне говорят это вступительное слово про героев, боевые действия и т.д. — главное, чтобы мы сами признали детей погибшими. Объясните, говорю, почему у Минобороны РФ мой сын не числится ни в одном списке вообще? И сообщают, что он в строю", – сказала она.

Это была не единственная беседа. Женщине долго пытались доказать, что срочники не участвовали в боевых действиях в Украине.

"А остров Змеиный? Как он мог не участвовать? Половина экипажа участвует в боевых действиях, а половина за ними на экскурсию едет? Спрашиваю, экипаж весь находился на тот момент? Говорит, ну да, весь. Значит, каждый член экипажа был подвержен тому, что могло произойти. Были подвержены опасности все", – отметила она.

[ + – ] Никакой операции по поиску погибших не проводят Фото: ТАСС

После уничтожения крейсера, из БЧ-5 (машинного отделения) пропало несколько человек. Один и тот же капитан 3-го ранга при этом рассказывал родителям разные истории.

"Меня он пытался убедить, что у меня ребенок задохнулся от дыма. Другой маме он рассказывал, как лично выводил из машинного отделения людей, но два человека из этой цепочки посередине куда-то пропали и найти их не смогли. Я говорю, насколько я понимаю, там узкие проходы и следующий идущий человек запнется, если кто-то упал. Он кивает и соглашается", – прокомментировала мать.

Уничтожение крейсера "Москва": ребят никто не ищет

Родственники солдат к 9 мая стали понимать, что никто не проводит поисковую операцию. Знакомый матери срочника, отметил, что вообще никакой операции нет, потому что "по-любому кто-нибудь проговорился бы о ней".

Представителей военных госпиталей отказываются говорить с родственниками. Военкоматы позже начали отправлять извещения с таким текстом: "С прискорбием извещаем, что ваш сын без вести пропал в результате катастрофы".

Далее отправляются заявления на имя родственника, где указано, что тело не обнаружено "из-за катастрофы".

"Приглашают это заявление подписать и говорят, что есть свидетели, которые видели, как сын находился на крейсере в тот день, но куда он исчез, никто не видел. Я сказала, что ничего подписывать не буду. А мне звонят и говорят, что уже три семьи подписали заявление, вы тоже приходите и напишите, чтобы сразу в суд, чтобы долго не затягивали". Меня даже не спросили, готова ли я такое заявление подписать, что я добровольно признаю своего сына погибшим", – проинформировал один из родственников.

[ + – ] Погибшим на крейсере обещают выплатить страховые – чуть более 7 млн Фото: Getty Images

В тексте обещают предоставить адвоката и выплатить страховые – чуть более 7 млн.

"Созвонилась с папой одним, ему сын сказал, что у них забрали военники и прописывают там, что участник "специальной военной операции" и боевые насчитывают. А нам приходит заявление без указания, что они участники операции и погибшие, написано "умершие". Как за хлебом пошел человек и — пропал", – объяснила мать погибшего.

Крейсер "Москва" стоял в "нейтральных водах, в боях не участвовал"

Заявление, что срочник считается "умершим в результате катастрофы" предлагали подписать и родственникам 19-летнего Мухаммеда Муртазаева, который проходил военную службу на крейсере. Они указали на отсутствие информации об эвакуированных с корабля, которую точно могли собрать спустя 40 дней после затопления крейсера.

"Нам сообщили, что мой сын входит в список без вести пропавших военнослужащих. В письменном виде эта информация не предоставлялась. Мы обращались в военный комиссариат Крыма и 29 апреля получили ответ: "Извещаю вас с прискорбием, что ваш сын… пропал без вести в результате катастрофы в открытом море 13 апреля 2022 года".

На встрече с командованием семье говорили, что крейсер был в нейтральных водах и не участвовал в боевых действиях.

[ + – ] ВС РФ делали все, чтобы скрыть факт попадания ракеты во флагман Фото: Telegram

Напомним, что житель Ялты, отец одного из матросов-срочников Дмитрий Шкребец недавно решил рассказать правду о затонувшем крейсере. ВС РФ делали все, чтобы скрыть факт попадания ракеты во флагман.

Жена матроса Егора Шкребца ранее говорила, что в крымских госпиталях было много раненых после затопления "Москвы", но сына она там не обнаружила. Командиры разводили руками и говорили, что Шкребец-младший "где-то в море".

Отметим, что Дмитрий Шкребец до уничтожения крейсера поддерживал планы президента РФ по полномасштабному вторжению в Украину.

Командующего Черноморским флотом РФ Игоря Осипова отстранили и арестовали после потери крейсера "Москва".