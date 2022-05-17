В РФ арестовали командира Черноморского флота за потерю крейсера "Москва", — ГУР (фото)

Российского адмирала Игоря Осипова ранее не заметили ни на параде 9 мая, ни на праздновании дня флота в оккупированном Севастополе 13 мая.

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Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Игорь Осипов был отстранен российским руководством от должности и арестован за потерю флагманского крейсера "Москва" в результате удара Вооруженных Сил Украины. Об этом во вторник, 17 мая, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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В ведомстве, в частности, указали, что при помощи показательных наказаний российских командиров Кремль пытается полностью сбросить с себя ответственность за провалы на фронте.

"За "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал (по данным с сайта Кремля — адмирал, — ред.) Игорь Осипов", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 13 мая, когда в оккупированном Севастополе проводилось празднование дня Черноморского флота, Осипова на мероприятии не было. Так называемый губернатор Михаил Развожаев объяснил это тем, что командир ЧФ РФ якобы "находится на боевом посту". При этом не посетил Осипов и парад к 9 мая.

По данным разведки, также к ответственности в России могут привлечь и первого заместителя ЧФ РФ вице-адмирала Сергея Пинчука — в отношении него начаты следственные действия.

[ + – ] Сергей Пинчук

Также, как сообщает ГУР, были отстранены от своих должностей:

Командир 6-й армии РФ Владислав Ершов — за большие потери личного состава, вооружения и военной техники;

[ + – ] Владислав Ершов

Командир 1-й танковой армии Западного военного округа РФ генерал-лейтенант Сергей Кисель — за отправку солдатов срочной службы на войну в Украине;

[ + – ] Сергей Кисель

Командир 22-го армейского корпуса Южного военного округа РФ в оккупированном Крыму Аркадий Марзоев;

[ + – ] Аркадий Марзоев

Командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

Украинская разведка констатировала, что такие случаи с наказанием командиров способствуют распространению среди российских военнослужащих недоверия к своему начальству.

"Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", — резюмировали в ГУР.

Напомним, ранее источники издания Financial Times сообщали, что президент РФ Владимир Путин пришел в ярость когда узнал, что крейсер "Москва" уничтожен. После инцидента глава государства-агрессора заявлял о том, что переговоры с украинской стороной по прекращению боевых действий зашли в тупик.

Также СМИ сообщали, что потопить флагманское судно Черноморского флота украинским войскам помогли данные разведки США.