У РФ заарештували командира Чорноморського флоту за втрату крейсера "Москва", — ГУР (фото)

Російського адмірала Ігоря Осипова раніше не помітили на параді 9 травня, ні на святкуванні дня флоту в окупованому Севастополі 13 травня.

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Командувача Чорноморського флоту РФ віцеадмірал Ігоря Осипова відсторонило російське керівництво з посади, його заарештовано за втрату флагманського крейсера "Москва" внаслідок удару Збройних Сил України. Про це у вівторок, 17 травня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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У відомстві зокрема вказали, що за допомогою показових покарань російських командирів Кремль намагається повністю скинути з себе відповідальність за провали на фронті.

"За "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" усунуто з посади й заарештовано командувача Чорноморського флоту віцеадмірала (за даними з сайту Кремля — адмірала, — ред.) Ігоря Осипова", — йдеться в повідомленні відомства.

Зазначимо, що 13 травня, коли в окупованому Севастополі відбулося святкування дня Чорноморського флоту, Осипова на заході не було. Так званий губернатор Михайло Развожаєв пояснив це тим, що командир ЧФ РФ нібито перебуває на бойовому посту. Водночас не відвідав Осипов і парад до 9 травня.

За даними розвідки, також до відповідальності в Росії можуть притягнути й першого заступника ЧФ РФ віцеадмірала Сергія Пінчука — щодо нього розпочато слідчі дії.

[ + – ] Сергій Пінчук

Також, як повідомляє ГУР, відсторонені від своїх посад:

Командир 6-ї армії РФ Владислав Єршов — за великі втрати особового складу, озброєння та військової техніки;

[ + – ] Владислав Єршов

Командир 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ генерал-лейтенант Сергій Кисіль — за відправлення солдатів строкової служби на війну в Україні;

[ + – ] Сергій Кисіль

Командир 22-го армійського корпусу Південного військового округу РФ в окупованому Криму Аркадій Марзоєв;

[ + – ] Аркадій Марзоєв

Командир 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковник Михайло Пономарьов.

Українська розвідка констатувала, що такі випадки з покаранням командирів сприяють поширенню серед російських військовослужбовців недовіри до свого начальства.

"Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", — резюмували в ГУР.

Нагадаємо, раніше джерела видання Financial Times повідомляли, що президент РФ Володимир Путін розлютився коли дізнався, що крейсер "Москва" знищений. Після інциденту глава держави-агресора заявляв про те, що переговори з українською стороною щодо припинення бойових дій зайшли в глухий кут.

Також ЗМІ повідомляли, що потопити флагманське судно Чорноморського флоту українським військам допомогли дані розвідки США.