"Видела обожженных детей": мать срочника обвинила ВС РФ во лжи о судьбе экипажа крейсера "Москва", — СМИ

Мать пропавшего без вести матроса Егора Шкребца заявила журналистам, что отправилась в военный госпиталь и увидела 200 раненых моряков, но ее сына там не было. Российские военные и представители ФСБ не дали ей никакой информации о погибших.

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В госпиталь в Скалистой бухте доставили лишь 200 пострадавших моряков крейсера "Москва". Об этом рассказала изданию The Insider Ирина Шкребец, мать матроса-срочника Егора Шкребца, который служил на корабле и пропал без вести.

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Ирина Шкребец прибыла в госпиталь с мужем.

"Мы каждого обожженного ребенка осмотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", — сказала Ирина Шкребец.

Егор Шкребец служил поваром на крейсере "Москва". Первый раз после начала войны РФ с Украиной он звонил родителям и говорил о "взятии острова Змеиный". Последний раз он связался с ней в мессенджере Viber с "левого номера" 9 апреля и предупредил, что не будет на связи.

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ФСБ и военные РФ разводят руками

Ирина Шкребец говорит, что российские военные никуда не пустили ее. В части к ним вышел командир, развел руками и сказал: "Ничего вам не скажу".

"Я говорю: "Где мой сын?", а он: "Ну, в море где-то". Муж начал возмущаться: "Что значит в море? А ты где был?" — "А я вообще был не там". Эти командиры не были на корабле", – рассказала женщина.

По словам Ирины Шкребец, одного из командиров зовут Павел Борисович Вакула, а другого – Роман Дмитриевич, его фамилия и звание неизвестны.

Родители срочника Егора Шкребца обратились и в ФСБ в Севастополе.

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"Там даже человек не вышел — они стояли за забором, муж кричал: "Выйди и вызови полицию. Давай я тебе морду набью". Он даже не вышел, за решеткой показал руки крест на крест, до свидания, и все. Вот такая служба военно-морского флота и ФСБ Севастополя", – отметила Ирина.

Родители матроса хотели увидеть список погибших и пропавших без вести, но ни одно ведомство такую информацию не выдало.

С Ириной связался командир, который был на корабле.

"Я говорю: "Вы мне хоть скажите как сын мой умер?" Он говорит: "Я ничего не знаю, они были на посту снабжения. У нас по всему крейсеру были ракеты". Он не мог сказать и отходил от ответа, что попала ракета", – заключила она.

Мать матроса-срочника, которому удалось выжить, рассказывала СМИ, что крейсер подбили с суши со стороны Украины. По ее словам, моряки пытались потушить пожар после того, как в корабль попали три ракеты "Нептун".

[ + – ] Видео тонущего крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

Напомним, что ВСУ подбили крейсер "Москва" противокорабельными ракетами "Нептун". Российское Минобороны заявило, что корабль утонул во время буксировки. Пентагон США подтвердил, что корабль затонул из-за удара ракетами.

Погиб и командир ракетного крейсера "Москва", капитан первого ранга Куприн Антон Валерьевич. После уничтожения крейсера военные РФ разместили вблизи Севастополя 39 боевых кораблей и катеров.

Командование Черноморского флота РФ запретило российским кораблям покидать бухту в Севастополе, потому что они не знают, как противодействовать ракетам "Нептун".