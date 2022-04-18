"Видела обожженных детей": мать срочника обвинила ВС РФ во лжи о судьбе экипажа крейсера "Москва", — СМИ
Мать пропавшего без вести матроса Егора Шкребца заявила журналистам, что отправилась в военный госпиталь и увидела 200 раненых моряков, но ее сына там не было. Российские военные и представители ФСБ не дали ей никакой информации о погибших.
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В госпиталь в Скалистой бухте доставили лишь 200 пострадавших моряков крейсера "Москва". Об этом рассказала изданию The Insider Ирина Шкребец, мать матроса-срочника Егора Шкребца, который служил на корабле и пропал без вести.
Ирина Шкребец прибыла в госпиталь с мужем.
"Мы каждого обожженного ребенка осмотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", — сказала Ирина Шкребец.
Егор Шкребец служил поваром на крейсере "Москва". Первый раз после начала войны РФ с Украиной он звонил родителям и говорил о "взятии острова Змеиный". Последний раз он связался с ней в мессенджере Viber с "левого номера" 9 апреля и предупредил, что не будет на связи.
ФСБ и военные РФ разводят руками
Ирина Шкребец говорит, что российские военные никуда не пустили ее. В части к ним вышел командир, развел руками и сказал: "Ничего вам не скажу".
"Я говорю: "Где мой сын?", а он: "Ну, в море где-то". Муж начал возмущаться: "Что значит в море? А ты где был?" — "А я вообще был не там". Эти командиры не были на корабле", – рассказала женщина.
По словам Ирины Шкребец, одного из командиров зовут Павел Борисович Вакула, а другого – Роман Дмитриевич, его фамилия и звание неизвестны.
Родители срочника Егора Шкребца обратились и в ФСБ в Севастополе.
"Там даже человек не вышел — они стояли за забором, муж кричал: "Выйди и вызови полицию. Давай я тебе морду набью". Он даже не вышел, за решеткой показал руки крест на крест, до свидания, и все. Вот такая служба военно-морского флота и ФСБ Севастополя", – отметила Ирина.
Родители матроса хотели увидеть список погибших и пропавших без вести, но ни одно ведомство такую информацию не выдало.
С Ириной связался командир, который был на корабле.
"Я говорю: "Вы мне хоть скажите как сын мой умер?" Он говорит: "Я ничего не знаю, они были на посту снабжения. У нас по всему крейсеру были ракеты". Он не мог сказать и отходил от ответа, что попала ракета", – заключила она.
Мать матроса-срочника, которому удалось выжить, рассказывала СМИ, что крейсер подбили с суши со стороны Украины. По ее словам, моряки пытались потушить пожар после того, как в корабль попали три ракеты "Нептун".
Напомним, что ВСУ подбили крейсер "Москва" противокорабельными ракетами "Нептун". Российское Минобороны заявило, что корабль утонул во время буксировки. Пентагон США подтвердил, что корабль затонул из-за удара ракетами.
Погиб и командир ракетного крейсера "Москва", капитан первого ранга Куприн Антон Валерьевич. После уничтожения крейсера военные РФ разместили вблизи Севастополя 39 боевых кораблей и катеров.
Командование Черноморского флота РФ запретило российским кораблям покидать бухту в Севастополе, потому что они не знают, как противодействовать ракетам "Нептун".