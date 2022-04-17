"Крейсер был подбит с суши": выживший на "Москве" рассказал об атаке ВМСУ, — СМИ (фото)
Как сообщила журналистам мать матроса-срочника, в результате взрывов на судне у многих моряков оторвало конечности. Некоторые, по ее словам, числятся пропавшими без вести.
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14 апреля в Минобороны РФ признали гибель ракетного крейсера "Москва" в акватории Черного моря. На борту находились сотни моряков, судьба большей части из них остается неизвестной. Об этом пишет "Новая Газета. Европа".
В российском ведомстве не сообщают сколько военных погибло в результате атаки украинскими "Нептунами". Издание связалось с матерью моряка, которому удалось выжить. Матрос был призван на срочную службу незадолго до российской интервенции. Журналистам предоставили документы, которые подтверждают службу: фото и приказ на призыв в состав флота. Однако, пишут журналисты, точно установить его нахождение на корабле в момент взрыва "невозможно в условиях войны".
"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун", — рассказала женщина.
В ВСУ заявляют об ударе двумя ракетами.Важно
Мать военного заявила, что погибло порядка сорока человек. По ее словам, очень многие моряки были ранены, несколько — числятся пропавшими без вести. Раненые в основном были с оторванными конечностями из-за мощности взрывов ракет и последующей детонации боеприпасов.
По мнению женщины, в российских СМИ не говорят о подробностях из-за нежелания Минобороны РФ признавать поражение со стороны Украины.
Во "Вконтакте" на странице пользователя Егора Шкребца появился пост отца, в котором указывалось, что он был призван на срочную службу из Ялты 2 июля 2021 года, дислоцировался на крейсере "Москва".
"Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь! Наглая и циничная ложь! Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести", — пишет автор.
Напомним, 13 апреля стало известно, что ВСУ подбили российский крейсер "Москва", запустив противокорабельные ракеты "Нептун". На следующий день Минобороны РФ признали: флагманский корабль утонул во время буксировки из-за шторма. В Пентагоне подтвердили, что судно затонуло в результате удара украинскими ракетами.
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщал о том, что выжили 58 из 510 моряков.