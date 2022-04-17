"Крейсер был подбит с суши": выживший на "Москве" рассказал об атаке ВМСУ, — СМИ (фото)

Как сообщила журналистам мать матроса-срочника, в результате взрывов на судне у многих моряков оторвало конечности. Некоторые, по ее словам, числятся пропавшими без вести.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

14 апреля в Минобороны РФ признали гибель ракетного крейсера "Москва" в акватории Черного моря. На борту находились сотни моряков, судьба большей части из них остается неизвестной. Об этом пишет "Новая Газета. Европа".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В российском ведомстве не сообщают сколько военных погибло в результате атаки украинскими "Нептунами". Издание связалось с матерью моряка, которому удалось выжить. Матрос был призван на срочную службу незадолго до российской интервенции. Журналистам предоставили документы, которые подтверждают службу: фото и приказ на призыв в состав флота. Однако, пишут журналисты, точно установить его нахождение на корабле в момент взрыва "невозможно в условиях войны".

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун", — рассказала женщина.

В ВСУ заявляют об ударе двумя ракетами.

Важно

День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

Мать военного заявила, что погибло порядка сорока человек. По ее словам, очень многие моряки были ранены, несколько — числятся пропавшими без вести. Раненые в основном были с оторванными конечностями из-за мощности взрывов ракет и последующей детонации боеприпасов.

По мнению женщины, в российских СМИ не говорят о подробностях из-за нежелания Минобороны РФ признавать поражение со стороны Украины.

Во "Вконтакте" на странице пользователя Егора Шкребца появился пост отца, в котором указывалось, что он был призван на срочную службу из Ялты 2 июля 2021 года, дислоцировался на крейсере "Москва".

[ + – ] Егор Шкребец

"Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь! Наглая и циничная ложь! Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести", — пишет автор.

Напомним, 13 апреля стало известно, что ВСУ подбили российский крейсер "Москва", запустив противокорабельные ракеты "Нептун". На следующий день Минобороны РФ признали: флагманский корабль утонул во время буксировки из-за шторма. В Пентагоне подтвердили, что судно затонуло в результате удара украинскими ракетами.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщал о том, что выжили 58 из 510 моряков.