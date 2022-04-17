"Крейсер підбили із суші": уцілілий на "Москві", розповів про атаку ВМСУ, — ЗМІ (фото)
Як розповіла журналістам мати матроса-строковика, внаслідок вибухів на судні у багатьох моряків відірвало кінцівки. Деякі, за її словами, вважаються зниклими безвісти.
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14 квітня у Міноборони РФ визнали загибель ракетного крейсера "Москва" в акваторії Чорного моря. На борту були сотні моряків, доля більшості з них залишається невідомою. Про це пише "Нова Газета. Європа".
У російському відомстві не повідомляють, скільки військових загинуло внаслідок атаки українськими "Нептунами". Видання зв'язалося з матір'ю моряка, якому вдалося вижити. Матроса призвали на термінову службу незадовго до російської інтервенції. Журналістам надали документи, що підтверджують службу: фото та наказ на призов до складу флоту. Проте, пишуть журналісти, точно встановити його перебування на кораблі в момент вибуху "неможливо через умови війни".
"Син сказав, що крейсер підбили з суші, з українського боку. Просто так пожежа не сталася б. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони. У них залишилися документи і [їх особисті] телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили. Намагалися своїми силами загасити пожежу після того, як у крейсер поцілили трьома ракетами "Нептун", — розповіла жінка.
У ЗСУ заявляють про удар двома ракетами.Важливо
Мати військового заявила, що загинуло близько сорока людей. За її словами, дуже багато моряків було поранено, кілька — вважаються зниклими безвісти. Поранені здебільшого були з відірваними кінцівками через потужність вибухів ракет та подальшу детонацію боєприпасів.
На думку жінки, у російських ЗМІ не говорять про подробиці через небажання Міноборони РФ визнавати поразку з боку України.
У "Вконтакті" на сторінці користувача Єгора Шкребця з'явився пост батька, в якому вказувалося, що він був призваний на термінову службу з Ялти 2 липня 2021 року, дислокувався на крейсері "Москва".
"Повідомили, що весь екіпаж евакуйований. Це брехня! Нахабна і цинічна брехня! Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера "Москва", серед загиблих і поранених не значиться і внесений до списку зниклих безвісти. Терміновик, який не повинен був брати участь у бойових діях, вважається зниклим безвісти", — пише автор.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що ЗСУ підбили російський крейсер "Москва", запустивши протикорабельні ракети "Нептун". Наступного дня Міноборони РФ визнали: флагманський корабель потонув під час буксирування через шторм. У Пентагоні підтвердили, що судно затонуло внаслідок удару українськими ракетами.
Ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов повідомляв про те, що вижили 58 із 510 моряків.