"Бачила обпалених дітей": мати строковика звинуватила ЗС РФ у брехні про долю екіпажу крейсера "Москва", — ЗМІ

Мати зниклого безвісти матроса Єгора Шкребця заявила журналістам, що вирушила до військового шпиталю та побачила 200 поранених моряків, але її сина там не було. Російські військові та представники ФСБ не дали їй жодної інформації про загиблих.

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До шпиталю в Скелястій бухті доправили лише 200 постраждалих моряків крейсера "Москва". Про це розповіла виданню The Insider Ірина Шкребець, мати матроса-строковика Єгора Шкребця, який служив на кораблі та зник безвісти.

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Ірина Шкребець прибула до шпиталю з чоловіком.

"Ми кожну обпечену дитину оглянули. Не можу передати, як це важко, але я свого не знайшла. Там було лише двісті людей, а на крейсері було більше п'ятисот. Де інші? І Краснодар підняли, і все інше, все обдзвонили, але не можемо знайти", — сказала Ірина Шкребець.

Єгор Шкребець служив кухарем на крейсері "Москва". Вперше після початку війни РФ з Україною він дзвонив батькам і говорив про "взяття острова Зміїний". Востаннє він зв'язався з нею в месенджері Viber із "лівого номера" 9 квітня та попередив, що не буде на зв'язку.

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ФСБ і військові РФ розводять руками

Ірина Шкребець каже, що російські військові нікуди її не пустили. У частині до них вийшов командир, розвів руками і сказав: "Нічого вам не скажу".

"Я говорю: "Де мій син?"— а він: "Ну, в морі десь". Чоловік почав обурюватися: "Що означає в морі? А ти де був?" — "А я взагалі був не там". Ці командири не були на кораблі", — розповіла жінка.

За словами Ірини Шкребець, одного з командирів звуть Павло Борисович Вакула, а іншого – Роман Дмитрович, його прізвище та звання невідомі.

Батьки строковика Єгора Шкребця звернулися і до ФСБ у Севастополі.

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"Там навіть людина не вийшла — вони стояли за парканом, чоловік кричав: "Вийди та виклич поліцію. Давай я тобі морду наб'ю". Він навіть не вийшов, за ґратами показав руки хрест на хрест, до побачення, і все. Ось така служба військово-морського флоту та ФСБ Севастополя", — зазначила Ірина.

Батьки матроса хотіли побачити список загиблих і зниклих безвісти, але жодне відомство такої інформації не видало.

Із Іриною зв'язався командир, котрий був на кораблі.

"Я говорю: "Ви мені хоч скажіть, як син мій помер?" Він каже: "Я нічого не знаю, вони були на посту постачання. У нас по всьому крейсеру були ракети". Він не міг сказати й ухилявся від відповіді, що потрапила ракета", — сказала вона.

Мати матроса-строковика, якому вдалося вижити, розповідала ЗМІ, що крейсер підбили із суші з боку України. За її словами, моряки намагалися загасити пожежу після того, як у корабель потрапили три ракети "Нептун".

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Нагадаємо, що ЗСУ підбили крейсер "Москва" протикорабельними ракетами "Нептун". Російське Міноборони заявило, що корабель потонув під час буксирування. Пентагон США підтвердив, що корабель затонув через удар ракетами.

Загинув і командир ракетного крейсера "Москва", капітан першого рангу Купрін Антон Валерійович. Після знищення крейсера військові РФ розмістили поблизу Севастополя 39 бойових кораблів і катерів.

Командування Чорноморського флоту РФ заборонило російським кораблям залишати бухту в Севастополі, бо вони не знають, як протидіяти ракетам "Нептун".