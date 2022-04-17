Після знищення "Москви" кораблі ВМС РФ замкнули в бухті Севастополя, — Геращенко

За словами радника глави МВС, кораблі залишатимуться в гавані, поки в Чорноморському флоті не встановлять причину затоплення їхнього флагмана і не вирішать, як протидіяти протикорабельним ракетам.

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Радник голови МВС України Антон Геращенко з посиланням на джерела в розвідці повідомив у себе в Telegram, що командування Чорноморського флоту Росії заборонило кораблям ВМС РФ залишати бухту в Севастополі доти, доки вони не зможуть знайти ефективні методи протидії українським протикорабельним ракетам "Нептун" та не встановлять, чому затонув ракетний крейсер "Москва"

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"Так російський флот опинився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого українського Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в українських територіальних водах через загрозу втрати інших кораблів", — розповів Геращенко.

Нагадаємо, ввечері, 13 квітня, з'явилася інформація, що ЗСУ підбили російський крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський військовий корабель", протикорабельними ракетами "Нептун". У ніч із 13 на 14 квітня Міноборони РФ заявило, що на борту флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але причини невідомі. Пізніше в російському відомстві повідомили, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі. НС, за словами Міноборони РФ, сталася під час буксирування корабля. В американському уряді, посилаючись на дані розвідки, повідомили, що після пошкодження російського флагмана українською ракетою "Нептун", інші кораблі ВМФ РФ почали відпливати якомога далі від українських берегів. У ЗМІ також писали, що на борту ракетного крейсера "Москва", крім крилатих ракет, могла бути ядерна зброя.

Відомо, що після потоплення ракетного крейсера "Москва" загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін, який брав участь у нападі на острів Зміїний та погрожував українським військовослужбовцям ліквідацією.