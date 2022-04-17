После уничтожения "Москвы" корабли ВМС РФ заперли в бухте Севастополя, — Геращенко

По словам советника главы МВД, корабли будут оставаться в гавани пока в Черноморском флоте не установят причину затопления их флагмана и не решат как противодействовать противокорабельным ракетам.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на источники в разведке сообщил у себя в Telegram, что командование Черноморского флота России запретило кораблям ВМС РФ покидать бухту в Севастополе до того времени, пока они не смогут найти эффективные методы противодействия украинским противокорабельным ракетам "Нептун" и не установят, почему затонул ракетный крейсер "Москва".

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"Таким образом российский флот оказался фактически заперт в гавани временно оккупированного украинского Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах ввиду угрозы потери других кораблей", — рассказал Геращенко.

Напомним, 13 апреля вечером появилась информация, что ВСУ подбили российский крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском военном корабле", противокорабельными ракетами "Нептун". В ночь с 13 на 14 апреля Минобороны РФ заявило, что на борту флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но причины неизвестны. Позже в российском ведомстве сообщили, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. ЧП, по словам Минобороны РФ, произошло во время буксировки корабля. В американском правительстве, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что после повреждения российского флагмана украинской ракетой "Нептун" другие корабли ВМФ РФ начали отплывать подальше от украинских берегов. В СМИ также писали, что на борту ракетного крейсера "Москва", помимо крылатых ракет, могло находиться ядерное оружие.

Известно, что после потопления ракетного крейсера "Москва" погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн, который участвовал в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией.