Матерям терміновиків крейсера "Москва" пропонують визнати синів загиблими "через катастрофу", — ЗМІ

Військкомати РФ ретельно приховують факт влучення ракет у крейсер. Родичі загиблих одержують "повідомлення", де вказується, що тіло після "катастрофи" не знайшли.

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Командування російських окупантів пропонує батькам терміновиків, які загинули на крейсері "Москва", підписати заяви, що їхні сини "померли внаслідок катастрофи". Про це виданню "Нова Газета. Європа" розповіли кілька матерів солдатів.

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Одна з жінок дзвонила до Міноборони РФ, щоб запитати, у якому статусі її син після того, як оголоили офіційні дані про втрати.

"Мені сказали, що в списках безвісти зниклих, поранених або загиблих мій син не значиться. Запитала, що це означає. Мені відповіли: "Отже, він у строю". Приходжу на бесіду, мені кажуть це вступне слово про героїв, бойові дії і т. д. — головне, щоб ми самі визнали дітей загиблими. Поясніть, кажу, чому у Міноборони РФ мій син не значиться в жодному списку взагалі? І повідомляють, що він у строю", — сказала вона.

То була не єдина бесіда. Жінці довго намагалися довести, що терміновики не брали участі у бойових діях в Україні.

"А острів Зміїний? Як він міг не брати участь? Половина екіпажу бере участь у бойових діях, а половина за ними на екскурсію їде? Запитую, екіпаж весь знаходився на той момент? Каже, ну так, весь. Значить, кожен член екіпажу був причетний до того, що могло статися. Були наражені на небезпеку всі", — зазначила вона.

[ + – ] Жодної операції з пошуку загиблих не проводять Фото: ТАСС

Після знищення крейсера з БЧ-5 (машинного відділення) зникло кілька людей. Один і той самий капітан 3-го рангу при цьому розповідав батькам різні історії.

"Мене він намагався переконати, що в мене дитина задихнулася від диму. Іншій мамі він розповідав, як особисто виводив з машинного відділення людей, але дві людини з цього ланцюжка посередині кудись зникли і знайти їх не змогли. Я говорю, наскільки я розумію, там вузькі проходи і наступна людина, що йде, запнеться, якщо хтось упав. Він киває і погоджується", — прокоментувала мати.

Знищення крейсера "Москва": хлопців ніхто не шукає

Родичі солдатів до 9 травня стали розуміти, що ніхто не проводить пошукову операцію. Знайомий матері терміновика, зазначив, що взагалі ніякої операції немає, тому що "точно хтось проговорився про неї".

Представників військових шпиталів відмовляються говорити із родичами. Військкомати пізніше почали надсилати повідомлення з таким текстом: "З жалем сповіщаємо, що ваш син безвісти зник у результаті катастрофи".

Далі надсилаються заяви на ім'я родича, де зазначено, що тіло не виявлено "через катастрофу".

"Запрошують цю заяву підписати і кажуть, що є свідки, які бачили, як син перебував на крейсері того дня, але куди він зник, ніхто не бачив. Я сказала, що нічого підписувати не буду. А мені дзвонять і кажуть, що вже три сім'ї підписали заяву, ви теж приходьте та напишіть, щоб одразу до суду, щоб довго не затягували”. Мене навіть не запитали, чи я готова таку заяву підписати, що я добровільно визнаю свого сина загиблим", — поінформував один із родичів.

[ + – ] Загиблим на крейсері обіцяють виплатити страхові – трохи більше ніж 7 млн Фото: Getty Images

У тексті обіцяють надати адвоката та виплатити страхові — трохи більше 7 млн.

"Зідзвонилася з татом одним, йому син сказав, що у них забрали військові квитки і прописують там, що учасник "спеціальної військової операції" та бойові нараховують. А нам приходить заява без вказівки, що вони учасники операції та загиблі, написано "померлі". Як за хлібом пішла людина і — пропала", — пояснила мати загиблого.

Крейсер "Москва" стояв у "нейтральних водах, у боях не брав участі"

Заяву, що терміновик вважається "померлим внаслідок катастрофи", пропонували підписати і родичам 19-річного Мухаммеда Муртазаєва, який проходив військову службу на крейсері. Вони вказали на відсутність інформації про евакуйованих з корабля, яку могли зібрати через 40 днів після затоплення крейсера.

"Нам повідомили, що мій син входить до списку зниклих військовослужбовців. У письмовому вигляді ця інформація не надавалася. Ми зверталися у військовий комісаріат Криму і 29 квітня отримали відповідь: "Сповіщаю вас із сумом, що ваш син… зник безвісти у результаті катастрофи у відкритому морі 13 квітня 2022 року".

На зустрічі з командуванням сім'ї говорили, що крейсер був у нейтральних водах і не брав участі у бойових діях.

[ + – ] ЗС РФ робили все, щоб приховати факт влучення ракети у флагман Фото: Telegram

Нагадаємо, що мешканець Ялти, батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець нещодавно вирішив розповісти правду про затонулий крейсер. ЗС РФ робили все, щоб приховати факт влучення ракети у флагман.

Дружина матроса Єгора Шкребця раніше говорила, що у кримських шпиталях було багато поранених після затоплення "Москви", але сина вона там не виявила. Командири розводили руками і казали, що Шкребець-молодший десь у морі.

Зазначимо, що Дмитро Шкребець до знищення крейсера підтримував плани президента РФ щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова усунули та заарештували після втрати крейсера "Москва".