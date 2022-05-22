Батько загиблого на крейсері "Москва" матроса почав публікувати інформацію про затоплення

Дмитро Шкребець, батько солдата-строковика Єгора Шкребця стверджує, що рятувальні роботи на флагмані Чорноморського флоту нормально не здійснювалися.

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Флагман російського флоту в Чорному морі, крейсер "Москва" затонув ще 13 квітня, підбитий українськими ракетами "Нептун", проте російське військове керівництво та російські ЗМІ продовжують замовчувати причини та кількість загиблих. Батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець, після численних "відписок" військової верхівки РФ, заявив, що сам розповість усю правду про крейсера "Москва" і почав публікувати інформацію у своєму ВК.

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13 квітня 2022 року в Одеській ОВА повідомили про те, що був підбитий флагман російського флоту в Чорному морі крейсер "Москва". В РФ про це заговорили лише на наступні дні, повідомивши, що на борту крейсера сталася пожежа, здетонували боєприпаси та крейсер затонув. Про загиблих не говорили до 22 квітня і тоді в Міноборони РФ заявили про одного загиблого та 27 зниклих безвісти. Там стверджували, що 396 моряків вдалося врятувати, а майже всі офіцери продовжуватимуть служити на Чорноморському флоті.

Було навіть записане відео з нібито врятованими моряками. Однак не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію і почали добиватися правди самотужки. Так, Дмитро Шкребець, мешканець Ялти, чий син Єгор Шкребець був матросом-строковиком на крейсері, почав викладати в мережу інформацію про затоплення корабля. За його словами, рятувальні роботи на крейсері до ладу не проводилися, сигнал SOS довго не подавали, а тяжко поранених не рятували. І все це робилося для того, щоб приховати той факт, що у флагман влучили ракети.

Також Дмитро заявив, що флагман не мав прикриття, а сам він стояв на приколі, не змінюючи місце своєї дислокації.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"З 11.04 по 13.04 крейсер "Москва" практично не змінював координати. Із записок члена команди: "Ми спостерігали надводні платформи з видобутку нафти або газу, ми постійно їх бачили". 80 миль від острова "Зміїний" або від Одеси (плутаються в словах) так їх навчили говорити. По суті крейсер "Москва" не міняє свого положення протягом 2 діб був легко вразливою ціллю. Кораблів супроводу не було. Флагман і моряків вбили! Убитих багато, строковиків багато", — написав Дмитро в одному з повідомлень.

І заявив, що офіцери врятувалися першими, покинувши моряків гинути.

"Рятувальних робіт у перші хвилини після катастрофи на кораблі не проводилися, офіцери як щури врятувалися першими. Моряків покинули, на камбузі кинули всіх!" — написав Дмитро.

Фото: Скриншот

До речі, саме його дружина першою повідомила про те, що в кримських шпиталях виявилося багато поранених після затоплення "Москви", але свого сина вона серед них не знайшла. Керівництво заявило, що її син "десь у морі".

[ + – ] Дмитро Шкребець та його син – Єгор Шкребець

"Ми кожну обпечену дитину оглянули. Не можу передати, як це важко, але я свого не знайшла. Там було лише двісті людей, а на крейсері було понад п'ятсот. Де інші? І Краснодар підняли, й усе інше, все обдзвонили, але не можемо знайти", — сказала Ірина Шкребець.

Єгор Шкребець служив кухарем на крейсері "Москва". Уперше після початку війни РФ з Україною він дзвонив батькам і говорив про "взяття острова Зміїний". Востаннє він зв'язався з нею у месенджері Viber із "лівого номера" 9 квітня і попередив, що не буде на зв'язку.

До речі, раніше Дмитро Шкребець повністю підтримував політику Володимира Путіна та вторгнення ЗС РФ в Україну. Однак після загибелі сина він почав писати про те, що всі винні мають відповісти. І навіть заявив про те, що "не потрібно було вступати у війну".