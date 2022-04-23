Міноборони РФ визнало загибель одного та зникнення 27 членів екіпажу крейсера "Москва"

Військове керівництво Росії стверджує, що 396 моряків вдалося врятувати, а майже всі офіцери продовжуватимуть служити на Чорноморському флоті.

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Після пожежі на крейсері "Москва" Росія оголосила одного члена екіпажу загиблим і ще 27 зниклими безвісти. Про це 22 квітня повідомило Міністерство оборони країни, передає агентство ТАРС.

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У відомстві заявили, що 13 квітня на ракетному крейсері вибухнув боєзапас, внаслідок чого почалася пожежа, і корабель отримав великі пошкодження. Моряки безуспішно намагалися загасити вогонь, і один із них загинув "під час боротьби за живучість".

Як запевняє Міноборони РФ, 396 людей було успішно евакуйовано з крейсера "Москва" на інші російські військові кораблі, які опинилися поблизу, і були доставлені до міста Севастополь. Багато врятованих офіцерів продовжать служити в збройних силах Росії, але деякі військові вирішили перевестися в інші гарнізони і вирушать нести службу в інші регіони.

"За результатами співбесіди командування Чорноморського флоту з членами екіпажу крейсера "Москва" абсолютна більшість офіцерського складу, мічманів та матросів контрактної служби виявили бажання продовжити службу на кораблях Чорноморського флоту", — зазначили у Міноборони.

14 квітня з'явилася інформація, що російський ракетний крейсер "Москва" потонув під час буксирування у Криму. Як запевняє Міноборони, до загибелі судна призвели детонація боєзапасу, загоряння та шторм. Тим часом ЗСУ та Пентагон стверджують: судно вразили двома українськими ракетами "Нептун".

За іншими джерелами, внаслідок вибухів на крейсері "Москва" загинули 452 російські військовослужбовці. Такі дані навів екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов та підтвердив прес-центр сил охорони та оборони півдня України. За даними української Держприкордонслужби, моряків не вдалося евакуювати на інші кораблі через погодні умови, хоча журналісти NPR з'ясували, що на той момент шторму в Чорному морі не було.

Фокус розбирався, як було знищено крейсера "Москва" в Чорному морі. Україна може не отримати пряму вигоду від потоплення корабля, але подія вказує на великі проблеми Росії, які завадять їй перемогти у війні.