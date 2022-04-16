"Природа на боці України": ДПСУ повідомила про загибель майже всього екіпажу крейсера "Москва"

Інші кораблі ВМС РФ намагалися врятувати військових із російського флагмана, проте їм завадив шторм.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Через погодні умови російський військовий флот не зміг провести евакуацію крейсера "Москва", внаслідок чого майже всі члени екіпажу загинули. Про це під час брифінгу 15 квітня розповіла керівник координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк, капітан 1 рангу морської охорони Державної прикордонної служби.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За її словами, ЗСУ провели спецоперацію для атаки ворожої корабельної групи та потрапили до крейсера "Москва" — флагманського корабель Чорноморського флоту ВМС РФ. Судно зазнало тяжких ушкоджень і втратило боєздатність.

"Потрапляння призвело до детонації боєкомплекту – і розпочалася боротьба за живучість", – поділилася інформацією Наталія Гуменюк. — "Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися допомогти, але навіть сили природи були на боці України, бо шторм не дозволяв провести спокійно-рятувальну операцію, евакуювати екіпаж".

Варто зазначити, що журналісти NPR, посилаючись на дані метеорологів, написали: у момент затоплення крейсера "Москва" шторму в Чорному морі не було.

Держприкордонслужба припускає, що після атаки по крейсеру "Москва" Росія захоче помститися — посилить артилерійські обстріли та ракетні удари по Україні, можливе також висадження десанту, але українські війська готові до нових загроз. Як зазначила спікер, Росія зазнала фінансових, військових, а також іміджевих збитків.

"Божевільний, відчайдушний ворог може податися навіть у пекло", — наголосила Наталія Гуменюк.

13 квітня стало відомо, що ЗСУ підбили російський крейсер "Москва", запустивши протикорабельні ракети "Нептун". Наступного дня Міноборони РФ визнали: флагманський корабель потонув під час буксирування через шторм.

15 квітня колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що 58 із 510 членів екіпажу крейсера "Москва" вижили. Для порівняння, під час аварії російського підводного човна "Курськ" у 2000-му році загинули 108 людей.

Писали також, що командир крейсера "Москва" Антон Купрін загинув унаслідок потужного вибуху на судні. Військовий у званні капітана 1 рангу брав участь у штурмі українського острова Зміїний.