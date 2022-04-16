"Природа на стороне Украины": ГПСУ сообщила о гибели почти всего экипажа крейсера "Москва"

Другие корабли ВМС РФ пытались спасти военных с российского флагмана, однако им помешал шторм.

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Из-за погодных условий российский военный флот не смог провести эвакуацию крейсера "Москва", в результате почти все члены экипажа погибли. Об этом во время брифинга 15 апреля рассказала руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк, капитан 1 ранга морской охраны Государственной пограничной службы.

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По ее словам, ВСУ провели спецоперацию для атаки вражеской корабельной группы и попали в крейсер "Москва" — флагманский корабль Черноморского флота ВМС РФ. Судно получило тяжелые повреждения и потеряло боеспособность.

"Попадание привело к детонации боекомплекта – и началась борьба за живучесть", — поделилась информацией Наталья Гуменюк. — "Мы наблюдали за тем, как другие корабли пытались помочь, но даже силы природы были на стороне Украины, потому что шторм не разрешал провести спокойно спасательную операцию, эвакуировать экипаж".

Стоит отметить, что журналисты NPR, ссылаясь на данные метеорологов написали: в момент затопления крейсера "Москва" шторма в Черном море не было.

Госпогранслужба предполагает, что после атаки по крейсеру "Москва" Россия захочет отомстить — усилит артиллерийские обстрелы и ракетные удары по Украине, возможна также высадка десанта, но украинские войска готовы к новым угрозам. Как отметила спикер, Россия понесла финансовый, военный, а также имиджевый ущерб.

"Обезумевший, отчаянный враг может сунуться даже в ад", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили российский крейсер "Москва", запустив противокорабельные ракеты "Нептун". На следующий день Минобороны РФ признали: флагманский корабль утонул во время буксировки из-за шторма.

15 апреля бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что 58 из 510 членов экипажа крейсера "Москва" выжили. Для сравнения, при крушении российской подлодки "Курск" в 2000-м году погибли 108 человек.

Писали также, что командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб в результате мощного взрыва на судне. Военный в звании капитана 1 ранга участвовал в штурме украинского острова Змеиный.