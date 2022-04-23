Минобороны РФ признало гибель одного и пропажу 27 членов экипажа крейсера "Москва"
Военное руководство России утверждает, что 396 моряков удалось спасти, а почти все офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.
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После пожара на крейсере "Москва" Россия объявила одного члена экипажа погибшим и еще 27 — пропавшими без вести. Об этом 22 апреля сообщило Министерство обороны страны, передает агентство ТАСС.
В ведомстве заявили, что 13 апреля на ракетном крейсере взорвался боезапас, в результате чего начался пожар, и корабль получил большие повреждения. Моряки безуспешно пытались потушить огонь, и один из них погиб "в ходе борьбы за живучесть".
Как уверяет Минобороны РФ, 396 человек были успешно эвакуированы с крейсера "Москва" на другие российские военные корабли, оказавшиеся поблизости, и доставлены в город Севастополь. Многие из спасенных офицеров продолжат служить в вооруженных силах России, но некоторые военные решили перевестись в другие гарнизоны и отправятся нести службу в другие регионы.
"По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", — отметили в Минобороны.
14 апреля появилась информация, что российский ракетный крейсер "Москва" утонул во время буксировки в Крым. Как уверяет Минобороны, к гибели судна привели детонация боезапаса, воспламенение и шторм. Тем временем ВСУ и Пентагон утверждают — судно поразили двумя украинскими ракетами "Нептун".
По другим источникам, в результате взрывов на крейсере "Москва" погибли 452 российских военнослужащих. Такие данные привел экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и подтвердил пресс-центр сил охраны и обороны юга Украины. По данным украинской Госпогранслужбы, моряков не удалось эвакуировать на другие корабли из-за погодных условий, хотя журналисты NPR выяснили, что в тот момент шторма в Черном море не было.
Фокус разбирался, как был уничтожен крейсер "Москва" в Черном море. Украина может не получить прямой выгоды от потопления корабля, но событие указывает на большие проблемы России, которые помешают ей победить в войне.