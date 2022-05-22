Отец погибшего на крейсере "Москва" матроса начал публиковать информацию о затоплении

Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника Егора Шкребца утверждает, что спасательные работы на флагмане Черноморского флота толком не проводились.

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Флагман российского флота в Черном море, крейсер "Москва" затонул еще 13 апреля, подбитый украинскими ракетами "Нептун", однако российское военное руководство и российские СМИ продолжают умалчивать о причинах и количестве погибших. Отец одного из матросов-срочников, Дмитрий Шкребец, после многочисленных "отписок" военной верхушки РФ, заявил, что сам расскажет всю правду о крейсере "Москва" и начал публиковать информацию в своем ВК.

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13 апреля 2022 года в Одесской ОВА сообщили о том, что был подбит флагман российского флота в Черном море крейсер "Москва". В РФ об этом заговорили только на следующих день, сообщив, что на борту крейсера произошел пожар, сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. О погибших не говорили до 22 апреля и тогда в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести. Там утверждали, что 396 моряков удалось спасти, а почти все офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Было даже записано видео с якобы спасенными моряками. Однако не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию и начали добиваться правды своими силами. Так, Дмитрий Шкребец, житель Ялты, чей сын Егор Шкребец был матросом-срочником на крейсере, начал выкладывать в сеть информацию о затоплении корабля. По его словам, спасательные работы на крейсере толком не проводились, сигнал SOS долго не подавали, а тяжелораненых не спасали. И все это делалось для того, чтобы скрыть тот факт, что во флагман попали ракеты.

Также Дмитрий заявил, что у флагмана не было прикрытия, а сам он стоял на приколе, не меняя место своей дислокации.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"С 11.04 по 13.04 крейсер "Москва" практически не менял координаты. Из записок члена команды : "Мы наблюдали надводные платформы по добыче нефти или газа, мы постоянно их видели". 80 миль от острова "Змеиный" или от Одессы (путаются в словах)так их научили говорить. По сути крейсер "Москва" не меняющий своего положения в течении 2 суток был легко уязвимой целью. Кораблей сопровождения не было. Флагман и моряков убили! Убитых много, срочников много", — написал Дмитрий в одном из сообщений.

И заявил, что офицеры спаслись первыми, бросив моряков погибать.

"Спасательных работ в первые минуты после катастрофы на корабле не проводились, офицеры как крысы спаслись первыми. Моряков бросили, на камбузе бросили всех!", — написал Дмитрий.

Фото: Скриншот

К слову, именно его жена первой сообщила о том, что в крымских госпиталях оказалось множество раненых после затопления "Москвы", но своего сына она среди них не нашла. Руководство заявило, что ее сын "где-то в море".

[ + – ] Дмитрий Шкребец и его сын - Егор Шкребец

"Мы каждого обожженного ребенка осмотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", — сказала Ирина Шкребец.

Егор Шкребец служил поваром на крейсере "Москва". Первый раз после начала войны РФ с Украиной он звонил родителям и говорил о "взятии острова Змеиный". Последний раз он связался с ней в мессенджере Viber с "левого номера" 9 апреля и предупредил, что не будет на связи.

К слову, ранее Дмитрий Шкребец всецело поддерживал политику Владимира Путина и вторжение ВС РФ в Украину. Однако после гибели сына он начал писать о том, что все виновные должны ответить. И даже заявил о том, что "не нужно было вступать в войну".