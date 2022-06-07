Росія зосередила на острові Зміїний десятки одиниць техніки — ЗМІ (фото)

На українському острові окупанти зосередили "Гради", засоби ППО "Тор" та "Панцир-1С" та іншу техніку.

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Російські війська зосередили на окупованому Зміїному острові 29 одиниць техніки. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на кілька джерел.

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Росія перекидає війська на тимчасово зайнятий острів, ще 4 червня на острові було 22 одиниці техніки, зараз їх 29:

три РСЗВ "Град";

два ЗРК "Тор" та транспортно-зарядна машина;

чотири комплекси ППО "Панцир-С1" з транспортно-зарядною машиною;

10 одиниць техніки з маскувальними сітками.

Водночас журналісти наголошують на ще одній деталі — армія країни-агресора перестала використовувати катери "Раптор" для підвезення та ротації особового складу на Зміїний. Натомість почали застосовувати човни БК-10.

[ + – ] Ліворуч "Раптор" — праворуч штурмовий човен БК-10

Один човен типу БК-10 має довжину корпусу всього 10 метрів, але він здатний брати на борт до 16 солдат. У "Раптора" довжина корпусу 16 метрів, а на борт вони можуть брати до 20 десантників, що робить БК-10 більш живучим, якщо його атакуватиме український Bayraktar TB2. Також причиною припинити використовувати "Раптори" для операцій може бути і те, що їх є лише 15 у Чорному морі.

"І схоже, що ворог вирішив "заощадити" плавзасоби для "важливіших" завдань. Наприклад, проходження ремонту в акваторії тимчасово окупованого Севастополя", — підсумовують автори.

Нагадаємо, 1 червня винищувачі НАТО поруч з островом Зміїний переполошили росіян. Літаки пролітали за 50 км від захопленого острова.

30 травня стало відомо, що армія РФ перекинула на острів Зміїний "Гради" та "Торнадо-Г". На острові є засоби ППО, наведення авіації, РЕБ та РСЗВ.