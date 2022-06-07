Росія зосередила на острові Зміїний десятки одиниць техніки — ЗМІ (фото)
На українському острові окупанти зосередили "Гради", засоби ППО "Тор" та "Панцир-1С" та іншу техніку.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Російські війська зосередили на окупованому Зміїному острові 29 одиниць техніки. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на кілька джерел.
Росія перекидає війська на тимчасово зайнятий острів, ще 4 червня на острові було 22 одиниці техніки, зараз їх 29:
- три РСЗВ "Град";
- два ЗРК "Тор" та транспортно-зарядна машина;
- чотири комплекси ППО "Панцир-С1" з транспортно-зарядною машиною;
- 10 одиниць техніки з маскувальними сітками.
Водночас журналісти наголошують на ще одній деталі — армія країни-агресора перестала використовувати катери "Раптор" для підвезення та ротації особового складу на Зміїний. Натомість почали застосовувати човни БК-10.
Один човен типу БК-10 має довжину корпусу всього 10 метрів, але він здатний брати на борт до 16 солдат. У "Раптора" довжина корпусу 16 метрів, а на борт вони можуть брати до 20 десантників, що робить БК-10 більш живучим, якщо його атакуватиме український Bayraktar TB2. Також причиною припинити використовувати "Раптори" для операцій може бути і те, що їх є лише 15 у Чорному морі.
"І схоже, що ворог вирішив "заощадити" плавзасоби для "важливіших" завдань. Наприклад, проходження ремонту в акваторії тимчасово окупованого Севастополя", — підсумовують автори.
Нагадаємо, 1 червня винищувачі НАТО поруч з островом Зміїний переполошили росіян. Літаки пролітали за 50 км від захопленого острова.
30 травня стало відомо, що армія РФ перекинула на острів Зміїний "Гради" та "Торнадо-Г". На острові є засоби ППО, наведення авіації, РЕБ та РСЗВ.