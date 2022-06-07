Россия сосредоточила на острове Змеиный десятки единиц техники, — СМИ (фото)

На украинском острове оккупанты сосредоточили "Грады", средства ПВО "Тор" и "Панцирь-1С" и другую технику.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска сосредоточили на оккупированном острове Змеиный 29 единиц техники. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на несколько источников.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Россия перебрасывает войска на временно занятый остров, еще 4 июня на острове было 22 единицы техники, сейчас же их 29:

три РСЗО "Град"

два ЗРК "Тор" и трансопртно-заряжающая машина

четыре комплекса ПВО "Панцирь-С1" с транспортно-заряжающей машиной

10 единиц техники с маскировочными сетками

При этом журналисты отмечают еще одну деталь — армия страны-агрессора перестала использовать катера "Раптор" для подвоза и ротации личного состава на Змеиный. Вместо них начали применять лодки БК-10.

[ + – ] Слева "Раптор" - справа штурмовая лодка БК-10

Одна лодка типа БК-10 имеет длину корпуса всего 10 метров, но она способна брать на борт до 16 солдат. У "Раптора" длина корпуса 16 метров, а на борт они могут брать до 20 десантников, что делает БК-10 более живучим, если его будет атаковать украинский Bayraktar TB2. Также причиной прекратить использовать "Рапторы" для операций может быть и то, что их есть всего 15 в Черном море.

"И похоже, что враг решил "сэкономить" таки плавсредства для "более важных" задач. Например, прохождение ремонта в акватории временно оккупированного Севастополя", — подытоживают авторы.

Напомним, 1 июня истребители НАТО рядом с островом Змеиный переполошили россиян. Самолеты пролетали в 50 км от захваченного острова.

30 мая стало известно, что армия РФ перебросила на остров Змеиный "Грады" и "Торнадо-Г". На острове есть средства ПВО, наведения авиации, РЭБ и РСЗО.