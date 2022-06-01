Винищувачі НАТО поруч з островом Зміїний переполошили росіян

Літаки пролітали біля берегів Румунії, за 50 км від захопленого росіянами українського острова.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські ЗМІ повідомили про те, що над Чорним морем, неподалік острова Зміїний, були помічені винищувачі НАТО. Вони літали біля берегів Румунії на відстані приблизно 50 кілометрів від острова. Це в російських медіа розцінили як провокацію.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про маршрути польотів дізналися завдяки сервісу Flightradar24, який 31 травня зафіксував рух двох британських винищувачів Eurofighter Typhoon. Крім того, над територією Румунії протягом кількох годин літав літак-заправник.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про те, що в Румунію прибули американські військові: батальйон Stryker і загін винищувачів F-35. Президент країни Клаус Йоганніс назвав це вагомим внеском і демонстрацією солідарності Сполучених Штатів як союзника, так і головного стратегічного партнера Румунії.

Як повідомлялося, 30 квітня німецькі винищувачі Eurofighter спрямували на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем. Літак-розвідник прямував до німецького острова Рюген, перехоплювачі змусили його змінити траєкторію польоту.