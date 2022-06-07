Білорусь розмістить на кордоні з Україною до 80 тисяч військовослужбовців із технікою, — Генштаб

За даними командування, з території Білорусі зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів по українських містах.

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У межах створення оперативного командування на кордоні з Україною Білорусь сконцентрує до 80 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 7 червня.

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На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів із території сусідньої Білорусі. Генштаб попереджає, що Мінськ у межах створення нового оперативного командування планує збільшити чисельність свого угруповання до 80 тисяч військовослужбовців із бойовою технікою.

На Сіверському напрямку ЗС РФ з мінометів обстрілювали позиції ЗСУ у районі населених пунктів Ходіно та Велика Писарівка Сумської області. На Слов'янському напрямку ворог концентрує свої підрозділи для подальшого наступу в Ізюмі та Слов'янську. Крім цього, загарбники намагаються просуватися вперед біля Долини та Довгенького. Протягом минулої доби позиції ЗСУ обстрілювалися біля Бражківки, Базилівки та Грушевахи.

На Донецькому напрямку, крім артилерійських ударів, ЗС РФ здійснювали авіаудари з армійських літаків і гелікоптерів. На Лиманському напрямку, за даними Генштабу, загарбники завдали ракетного удару по Миколаївці, яка розташована за кілька кілометрів від Слов'янська. Також не припиняється штурм прифронтового Сєвєродонецька, а підрозділи ЗСУ успішно знищують особовий склад російських військ.

На Бахмутському напрямку українська армія відбила наступ ЗС РФ біля Нагірного, Рот, Берестового та Криничного. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках протягом минулої доби ворог активних бойових дій не проводив.

На Південнобузькому напрямку загарбники поповнюють свої резерви та намагаються закріпитися на позиціях. Українська авіація завдала кілька ударів протягом доби: по скупченнях ворожих сил на Херсонщині та по складах боєприпасів на Миколаївщині, внаслідок чого ЗС РФ втратила до 20 осіб і 10 одиниць бойової техніки. Окрім цього, окупанти спробували здійснити наступ у районі Лозове – Біла Криниця, який було відбито військовослужбовцями ЗСУ.

Українські бійці на Донбасі протягом минулого дня відбили 10 ворожих атак, під час яких знищили:

1 танк;

три артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини;

1 автомобіль;

2 склади з боєприпасами.

Підрозділи ППО, зі свого боку, за добу ліквідували два російські безпілотники "Орлан-10".

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Нагадаємо, Україна отримала перші тіла військовослужбовців, які захищали "Азовсталь" у Маріуполі. Десятки загиблих було вилучено з-під руїн заводу та доставлено до Києва для проведення ідентифікації. За даними журналістів, серед тіл є останки бійців полку спецпризначення Нагцвардії "Азов", які також тримали оборону у Маріуполі.

Також повідомлялося, що брат Мустафи Найєма у боях на передовій втратив око. За словами Масі, вціліле око погано бачить, але фото з лікарні він публікувати не планує.