Україна отримала перші тіла захисників Маріуполя з "Азовсталі", — AP

Тіла загиблих спрямували в Київ для ідентифікації. Відомо, що 52 з них — це тіла солдатів полку "Азов".

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РФ почала видавати тіла бійців ЗСУ, які загинули на території заводу "Азовсталь". Десятки загиблих було вилучено з-під руїн заводу та доставлено до Києва, де проводиться аналіз ДНК для встановлення особи загиблих. Про це повідомляє Associated Press.

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Достеменно невідомо, яка кількість тіл могла залишатися на території заводу.

Нагадаємо, що Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових. Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області за принципом "160 на 160". Ця операція проводилася за участю представників кількох українських відомств, зокрема ГУР, СБУ та Генштабу ЗСУ.

За словами Ганни Головко, прессекретарки "Азова", 52 передані тіла загиблих — це солдати полку. Інформацію про те, що серед переданих тіл були тіла загиблих "азовців", підтвердив й екскомандувач "Азова" Максим Жорін.

Брат одного з бійців, який, можливо, загинув на території "Азовсталі", розповів, що щонайменше два вантажні автомобілі з тілами бійців були спрямовані до військового шпиталю у Київ для ідентифікації. За словами В'ячеслава Дрофи, тіло його брата Дмитра Лісена не було серед тих, які були спрямовані на впізнання. Він також сказав, що деякі тіла сильно обгоріли.

За словами матері одного з бійців, який загинув під час авіаудару територією заводу, їй зателефонували представники "Азова" та повідомили, що тіло сина може бути серед тих, які були передані до Києва. Зі сльозами на очах вона називала сина героєм і сказала, що для неї важливо поховати його на українській землі.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно із заявою президента України Володимира Зеленського, над порятунком 2 500 захисників "Азовсталі" працює розвідка. За словами українського президента, застосовувати тортури щодо наших бійців не на користь окупантів, оскільки вони стали "публічними полоненими".