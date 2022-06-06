Украина получила первые тела защитников Мариуполя с "Азовстали", — AP

Тела погибших направили в Киев для проведения идентификации. Известно, что 52 из них — это тела солдат полка "Азов".

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РФ начала выдавать тела бойцов ВСУ, погибших на территории завода "Азовсталь". Десятки погибших были извлечены из-под руин завода и доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для установления личностей погибших. Об этом сообщает Associated Press.

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Доподлинно неизвестно, какое количество тел могло оставаться на территории завода.

Напомним, что Украина и РФ провели обмен телами погибших военных. Обмен состоялся на линии фронта в Запорожской области по принципу "160 на 160". Эта операция проводилась при участии представителей нескольких украинских ведомств, в частности, ГУР, СБУ и Генштаба ВСУ.

По словам Анны Головко, пресс-секретаря "Азова", 52 переданных тела погибших — это солдаты полка. Информацию о том, что среди переданных тел были и тела погибших "азовцев", подтвердил и экс-командующий "Азова" Максим Жорин.

Брат одного из бойцов, который, возможно, погиб на территории "Азовстали", рассказал, что по меньшей мере два грузовых автомобиля с телами бойцов были направлены в военный госпиталь в Киева для идентификации. По словам Вячеслава Дрофы, тело его брата Дмитрия Лисена не оказалось среди тех, которые были направлены на опознание. Он также сказал, что некоторые из тел сильно обгорели.

По словам матери одного из бойцов, который погиб во время авиаудара по территории завода, ей позвонили представители "Азова" и сообщили, что тело сына может быть среди тех, которые были переданы в Киев. Со слезами на глазах она называла сына героем и сказала, что для нее важно похоронить его на украинской земле.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, над спасением 2500 защитников "Азовстали" работает разведка. По словам украинского президента, применять пытки по отношению к нашим бойцам не в интересах оккупантов, поскольку они стали "публичными пленными".