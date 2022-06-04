Украина и РФ провели обмен телами погибших военных, — Минреинтеграции
По информации чиновников, обмен состоялся на линии фронта в Запорожской области по формуле "160 на 160".
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2 июня украинская и российская стороны провели обмен телами погибших военных. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Обмен прошел по формуле "160 на 160". Тела погибших украинских военных смогли забрать на линии фронта в Запорожской области.
Как стало известно, переговоры проводились при участии уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, назначенного на эту должность 21 мая. Он подчиняется вице-премьер-министру Украины — министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук.
Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности и Генштабом ВСУ.
Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назначен главой штаба по обращению с военнопленными. Новый штаб создали потому, что другие госструктуры не справляются с наплывом пленных российских оккупантов. Их учетом займутся военные разведчики и СБУ.
Ранее командование РФ предлагало обменять гражданских украинцев на российских военнопленных. Это является нарушением Женевской конвенции от 1949 года. Известно, что после вторжения РФ насильно вывезла из Украины тысячи мирных жителей.