Украина и РФ провели обмен телами погибших военных, — Минреинтеграции

По информации чиновников, обмен состоялся на линии фронта в Запорожской области по формуле "160 на 160".

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2 июня украинская и российская стороны провели обмен телами погибших военных. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Обмен прошел по формуле "160 на 160". Тела погибших украинских военных смогли забрать на линии фронта в Запорожской области.

Как стало известно, переговоры проводились при участии уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, назначенного на эту должность 21 мая. Он подчиняется вице-премьер-министру Украины — министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук.

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности и Генштабом ВСУ.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назначен главой штаба по обращению с военнопленными. Новый штаб создали потому, что другие госструктуры не справляются с наплывом пленных российских оккупантов. Их учетом займутся военные разведчики и СБУ.

Ранее командование РФ предлагало обменять гражданских украинцев на российских военнопленных. Это является нарушением Женевской конвенции от 1949 года. Известно, что после вторжения РФ насильно вывезла из Украины тысячи мирных жителей.