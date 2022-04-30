Нарушение Женевской конвенции: РФ пыталась обменять мирных украинцев на российских военных

Россияне возвращают мирных жителей со следами пыток и отрезанными конечностями, еще более тысячи украинцев находятся на территории страны-агрессора, сообщила Ирина Верещук.

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Россия предлагала обменять гражданских лиц на российских военнослужащих, попавших в плен. Об это вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала изданию BBC.

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Обмен гражданских на военнопленных запрещен Женевской конвенцией, принятой в 1949 году. Как утверждает Ирина Верещук, украинская сторона отказалась от сделки и потребовала, чтобы Россия вернула мирных украинцев на родину.

Появляется все больше доказательств, что после вторжения Россия насильно вывезла из Украины большое количество мирных жителей. По словам вице-премьера, россияне используют украинцев, включая женщин и работников местных органов власти, в качестве заложников. Во время последнего обмена в Украину доставили девять гражданских с тяжелыми травмами, следами пыток и даже ампутациями конечностей, проведенными в России.

"Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова", — прокомментировала Ирина Верещук.

По ее словам, сложнее всего властям Украины возвращать женщин. "Достаем чуть ли не плоскогубцами", — признала чиновница. Теперь украинская сторона отказывается совершать обмены, если в списке отстутствуют женщины.

28 апреля Украина и Россия совершили седьмой обмен пленными. На родину удалось вернуть 45 украинцев, включая 20 солдат и 13 офицеров, а также 12 гражданских. Пять человек оказались раненными, им сейчас оказывают медицинскую помощь.

21 апреля, во время предыдущего обмена пленными, в Украину вернулись 19 человек, включая двух офицеров. По словам Ирины Верещук, всего Россия удерживает в плену около 1700 украинских военных.