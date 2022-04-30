Порушення Женевської конвенції: РФ намагалася обміняти мирних українців на російських військових

Росіяни повертають мирних жителів зі слідами тортур і відрізаними кінцівками, ще понад тисяча українців перебувають на території країни-агресора, повідомила Ірина Верещук.

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Росія пропонувала обміняти цивільних осіб на російських військовослужбовців, які потрапили в полон. Про це віцепрем'єр-міністерка України — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла виданню ВВС.

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Обмін цивільних на військовополонених заборонений Женевською конвенцією, прийнятою в 1949 році. Як стверджує Ірина Верещук, українська сторона відмовилася від угоди та вимагала, щоб Росія повернула мирних українців на батьківщину.

З'являється все більше доказів, що після вторгнення Росія вивезла з України велику кількість мирних жителів. За словами віцепрем'єрки, росіяни використовують українців, включаючи жінок і працівників місцевих органів влади, як заручників. Під час останнього обміну в Україну доправили дев'ять цивільних із тяжкими травмами, слідами тортур і навіть ампутаціями кінцівок, проведеними в Росії.

"Ми знаємо, що там понад тисяча заручників, у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова", — прокоментувала Ірина Верещук.

За її словами, найскладніше владі України повертати жінок. "Дістаємо мало не плоскогубцями", — визнала чиновниця. Тепер українська сторона відмовляється здійснювати обміни, якщо в списку немає жінок.

28 квітня Україна та Росія здійснили сьомий обмін полоненими. На батьківщину вдалося повернути 45 українців, включаючи 20 солдатів і 13 офіцерів, а також 12 цивільних. П'ять людей виявилися пораненими, їм зараз надають медичну допомогу.

21 квітня, під час попереднього обміну полоненими, в Україну повернулися 19 людей, включаючи двох офіцерів. За словами Ірини Верещук, загалом Росія утримує в полоні близько 1700 українських військових.