Україна та Росія провели новий обмін полоненими, — Верещук

Як розповіла віцепрем'єр-міністерка, унаслідок обміну в Україну вдалося повернути 45 співвітчизників. Із них 13 офіцерів і 20 солдатів.

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Віцепрем'єр-міністерка України — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про успішний обмін полонених із Російською Федерацією. Відповідний пост чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією від віцепрем'єр-міністерки, Україні вдалося повернути додому 45 співвітчизників. Із них — 13 офіцерів і 20 солдатів (п'ятеро з яких — поранені). Також вдалося обміняти 12 цивільних осіб, яких незаконно утримували російські окупанти. Цей обмін полоненими став сьомим за час воєнного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

[ + – ] Ірина Верещук — про обмін полоненими

Зазначимо, що попередній обмін полоненими відбувся тиждень тому — 21 квітня. Тоді Україні вдалося повернути додому 19 людей. Серед них 9 "громадянських" та 10 військових, з яких дві особи – офіцери. Раніше в ефірі національного телемарафону Ірина Верещук сказала, що в полоні в росіян перебуває 1700 українських військовослужбовців і контрактників.

Також 28 квітня стало відомо, що ЗС РФ стратили українців, які здалися в полон під Донецьком. На цьому наголосила пані посол США з особливих доручень із питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні Організації Об'єднаних Націй. За словами американського представника в ООН, російські військові, що діяли на околицях Донецька, не брали під варту українців, а вбивали їх.

Раніше Фокус розповідав, що українські десантники захопили в полон колишнього військовослужбовця ЗСУ. За інформацією Офісу генпрокурора, кримчанин, який дезертував із ЗСУ, повернувся в Україну в складі окупаційних військ. На Миколаївщині він потрапив у полон і тепер проведе у в'язниці 14 років.