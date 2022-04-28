ЗС РФ стратили українців, які намагалися здатися в полон під Донецьком, — посол США в ООН

За словами американського представника в ООН, російські військові, які діяли на околицях Донецька, не брали під варту українців, а вбивали їх.

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США мають достовірні докази того, що російські військові стратили українців, які намагалися здатися в полон під Донецьком. Росіяни їх не брали під варту. Про це заявила амбасадорка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні Організації Об'єднаних Націй, повідомляє американське видання The Hill.

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"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не брала їх під варту", — заявила вона.

За словами американського представника в ООН, якщо це правда, то російська армія порушила основний принцип права війни — не вбивати цивільних. Проте не уточнила про можливі наслідки для російських збройних сил і Кремля.

"Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на сумарну страту цивільних осіб і комбатантів, які вийшли зі строю через капітуляцію, поранення або інші форми недієздатності", — додала Шаак.

Нагадаємо, 25 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що російські військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ. За його словами, вони вимагають від матері українського військовополоненого 5 000 євро викупу. Якщо ж вона цього не зробить, то на наступному відео його погрожують стратити.

Раніше, 7 квітня мер Бучі розповів, що в 90% загиблих у місті виявлено кульові поранення. Розвідка Німеччини припускає, що страти українців російськими військовими у Бучі були частиною плану щодо залякування населення.