ВС РФ казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен под Донецком, — посол США в ООН

По словам американского представителя в ООН, российские военные, действовавшие в окрестностях Донецка не брали под стражу украинцев, а убивали их.

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У США есть достоверные доказательства того, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен под Донецком. Россияне их не брали под стражу. Об этом заявила посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании Организации Объединенных Наций, передает американское издание The Hill.

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"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что российская военная часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, пытавшихся сдаться, а не брала их под стражу", — заявила она.

По словам американского представителя в ООН, если это правда, то российская армия нарушила основной принцип права войны — не убивать гражданских. Однако не уточнила о возможных последствиях для российских вооруженных сил и Кремля.

"Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на суммарную казнь гражданских лиц и комбатантов, вышедших из строя в силу капитуляции, ранения или других форм недееспособности", — добавила Шаак.

Напомним, 25 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. По его словам, они требуют от матери украинского военнопленного €5000 выкупа. Если же она этого не сделает, то на следующем видео его грозятся казнить.

Ранее, 7 апреля мэр Бучи рассказал, что у 90% погибших в городе обнаружены пулевые ранения. Разведка Германии предполагает, что казни украинцев российскими военными в Буче были частью плана по устрашению населения.