Повернувся в Україну з окупантами: десантники взяли в полон ексбійця ЗСУ із Криму (фото)

За інформацією Офісу генпрокурора, кримчанин, який дезертував із ЗСУ, повернувся до України у складі окупаційних військ. На Миколаївщині він потрапив у полон і тепер проведе у в'язниці 14 років.

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Українські десантники захопили у полон колишнього військовослужбовця ЗСУ, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. У 2014 році він, перебуваючи в Криму, зрадив присязі, відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та перейшов на службу до ЗС РФ.

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"Через вісім років — 25 лютого 2022 року — колишній захисник держави повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які увійшли до Нової Каховки Херсонської області, — зазначили в Офісі генпрокурора. — Його та ще двох колишніх українських військових взяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, який зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області".

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Суд визнав зрадника винним у державній зраді та дезертирстві (ст. 408, ст. 111 КК України) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 14 років.

У пресслужбі також уточнили, що зараз триває процес щодо захопленого в полон колеги засудженого, сторони вже перейшли до дебатів. Судовий розгляд щодо третього полоненого ще не призначений.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Головне управління розвідки Міноборони України вирахувало кримчанина, який брав участь у наступі на Київ. Колишній військовослужбовець Внутрішніх військ, а нині полковник Росгвардії Валерій Гаркавенко командував підрозділом, якого звинувачують у скоєнні військових злочинів у Київській області.

Також Фокус повідомляв, що колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортив отримав офіційний статус підозрюваного в колабораціонізмі. За публічну підтримку дій Росії та згоду працювати в окупаційній адміністрації йому загрожує тривалий тюремний термін.