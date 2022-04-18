Служив у Криму, зрадив присягу, атакував Київ, — ГУР вирахувала російського командира

2014 року Валерій Гарькавенко перейшов на бік окупантів. Під час російсько-української війни він командував підрозділом, який звинувачують у скоєнні військових злочинів у Київській області.

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Головне управління розвідки Міноборони України отримало дані про зрадника, який бере участь у російсько-українській війні. Це Валерій Гаркавенко, колишній військовослужбовець Внутрішніх військ МВС України.

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"Вашій увазі пропонується Гарькавенко Валерій Вікторович: командир 25-го окремого загону спеціального призначення "Меркурій" (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії РФ, полковник", — сказано в повідомленні ГУР.

Гарькавенко командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ "Схід". Із лютого до квітня посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку.

"Підлеглий Гарькавенку особовий склад причетний до воєнних злочинів проти мирного населення Київської області", — наголосили в ГУР.

[ + – ] Полковник Валерій Гарькавенко раніше служив у Сімферополі в складі Внутрішніх військ

Валерій Гарькавенко прописаний у Сімферополі. До 2014 року він проходив службу у Внутрішніх військах МВС України, був заступником командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009). Після окупації Криму Росією зрадив військову присягу та перейшов на бік окупанта.

""Шановний" Валерію Вікторовичу, наше управління вже опрацьовує варіанти покарання вас: або доправлення в суд, або знищення на місці. До зустрічі", — звернулися до зрадника співробітники розвідки.

Гарькавенко явно намагався бути корисним окупантам. На сайті Росгвардії зазначено, що окремий загін спецназу "Меркурій" Центрального округу у 2018 році став найкращим підрозділом сил спеціального призначення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів отримав офіційний статус підозрюваного в колабораціонізмі. За публічну підтримку дій Росії та згоду працювати в окупаційній адміністрації йому загрожує тривалий тюремний термін.