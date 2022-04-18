Служил в Крыму, изменил присяге, атаковал Киев, - ГУР вычислило российского командира

В 2014 году Валерий Гарькавенко перешел на сторону оккупантов. Во время российско-украинский войны он командовал подразделением, которое обвиняют в совершении военных преступлений в Киевской области.

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Главное управление разведки Минобороны Украины получило данные на предателя, участвующего в российско-украинской войне. Это Валерий Гарькавенко, бывший военнослужащий Внутренних войск МВД Украины.

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"Вашему вниманию предлагается Гарьковенко Валерий Викторович: командир 25-го отдельного отряда специального назначения "Меркурий" (в/ч 7459, Жорновка, Смоленская область) Центрального округа войск национальной гвардии РФ, полковник", — сказано в сообщении ГУР.

Гарьковенко командовал тактической группой 25-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ в составе усиленной тактической группы №1 группировки российских войск "Восток". С февраля по апрель усиленная тактическая группа №1 участвовала в операции по захвату Киева с западного направления.

"Подчиненный Гарькавенко личный состав причастен к военным преступлениям против мирного населения Киевской области", — подчеркнули в ГУР.

[ + – ] Полковник Валерий Гарькавенко раньше служил в Симферополе в составе Внутренних войск

Валерий Гарькавенко прописан в Симферополе. До 2014 года он проходил службу во Внутренних войсках МВД Украины, был заместителем командира 9-й отдельной бригады Крымского территориального командования (в/ч 3009). После оккупации Крыма Россией изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта.

""Уважаемый" Валерий Викторович, наше управление уже прорабатывает варианты наказания вас: либо доставка в суд, либо уничтожение на месте. До встречи", — обратились к предателю сотрудники разведки.

Гарькавенко явно старался быть полезным оккупантам. На сайте Росгвардии указано, что отдельный отряд спецназа "Меркурий" Центрального округа в 2018 году стал лучшим подразделением сил специального назначения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив получил официальный статус подозреваемого в коллаборационизме. За публичную поддержку действий России и согласие работать в оккупационной администрации ему грозит длительный тюремный срок.