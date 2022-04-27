Вернулся в Украину с оккупантами: десантники взяли в плен экс-бойца ВСУ из Крыма (фото)

По информации Офиса генпрокурора, дезертировавший из ВСУ крымчанин вернулся в Украину в составе оккупационных войск. В Николаевской области он попал в плен и теперь проведет в тюрьме 14 лет.

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Украинские десантники захватили в плен бывшего военнослужащего ВСУ, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. В 2014 году он, находясь в Крыму, изменил присяге, отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и перешел на службу в ВС РФ.

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"Через восемь лет — 25 февраля 2022 года — бывший защитник государства вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, которые вошли в Новую Каховку Херсонской области, — отметили в Офисе генпрокурора. — Его и еще двух бывших украинских военных взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области".

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Суд признал предателя виновным в государственной измене и дезертирстве (ст. 408, ст. 111 УК Украины) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

В пресс-службе также уточнили, что сейчас идет процесс в отношении захваченного в плен коллеги осужденного, стороны уже перешли к дебатам. Судебное разбирательство по третьему пленному еще не назначено.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины вычислило крымчанина, который принимал участие в наступлении на Киев. Бывший военнослужащий Внутренних войск, а ныне полковник Росгвардии Валерий Гарькавенко командовал подразделением, которое обвиняют в совершении военных преступлений в Киевской области.

Также Фокус сообщал о том, что бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив получил официальный статус подозреваемого в коллаборационизме. За публичную поддержку действий России и согласие работать в оккупационной администрации ему грозит длительный тюремный срок.