Украина и Россия провели новый обмен пленными, — Верещук

Как рассказала вице-премьер-министр, в результате обмена в Украину удалось вернуть 45 соотечественников. Из них 13 офицеров и 20 солдат.

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Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила об успешном обмене пленных с Российской Федерацией. Соответствующий пост чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.

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Согласно информации от вице-премьер-министра, Украине удалось вернуть домой 45 соотечественников. Из них — 13 офицеров и 20 солдат (пятеро из которых — ранены). Также удалось обменять 12 гражданских лиц, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Этот обмен пленными стал седьмым за время военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

[ + – ] Ирина Верещук - об обмене пленными

Отметим, что предыдущий обмен пленными состоялся неделю назад — 21 апреля. Тогда Украине удалось вернуть домой 19 человек. Среди них 9 "гражданских" и 10 военных, из которых два человека – офицеры. Ранее в эфире национального телемарафона Ирина Верещук сказала, что в плену у россиян находится 1700 украинских военнослужащих и контрактников.

Также 28 апреля стало известно, что ВС РФ казнили украинцев, которые сдались в плен под Донецком. Об этом заявила посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании Организации Объединенных Наций. По словам американского представителя в ООН, российские военные, действовавшие в окрестностях Донецка не брали под стражу украинцев, а убивали их.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские десантники захватили в плен бывшего военнослужащего ВСУ. По информации Офиса генпрокурора, дезертировавший из ВСУ крымчанин вернулся в Украину в составе оккупационных войск. В Николаевской области он попал в плен и теперь проведет в тюрьме 14 лет.