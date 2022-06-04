Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових, — Мінреінтеграції

За інформацією чиновників, обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області за формулою "160 на 160".

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2 червня українська та російська сторони провели обмін тілами загиблих військових. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Обмін відбувся за формулою "160 на 160". Тіла загиблих українських військових змогли забрати на лінії фронту в Запорізькій області.

Як стало відомо, переговори проводились за участю уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, призначеного на цю посаду 21 травня. Він підпорядковується пані віцепрем'єр-міністру України – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук.

Операцію проводили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головне управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки та Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова призначено головою штабу з поводження з військовополоненими. Новий штаб створили тому, що інші держструктури не справляються із напливом полонених російських окупантів. Їхнім обліком займуться військові розвідники та СБУ.

Раніше командування РФ пропонувало обміняти цивільних українців на російських військовополонених. Це є порушенням Женевської конвенції від 1949 року. Відомо, що після вторгнення РФ вивезла з України тисячі мирних жителів.