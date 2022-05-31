Керівника ГУР Міноборони Буданова призначено головою штабу поводження з військовополоненими

Новий штаб створили тому, що інші держструктури не справляються з напливом полонених російських окупантів. Їхнім обліком займуться військові розвідники та СБУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Кабінет Міністрів України призначив начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ГУР МО разом із СБУ займеться питаннями військовополонених, до їхньої компетенції входитиме й обмін. Генштаб перерахував основні завдання Координаційного штабу:

забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, законних військових формувань, правоохоронних органів і громадських об'єднань із питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань поводження з військовополоненими.

[ + – ] Процедура звернення для родичів військовополонених не змінилася

Українські військові нагадали, що в Україні діє Національне інформаційне бюро для збирання та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти та незаконно затриманих російськими окупантами. Інформаційне бюро збирає дані цивільних, що постраждали від війни, з обох сторін воєнних дій.

"Процедура звернення для родичів військовополонених не змінилася. Звернутися на "Гарячу лінію" можна за коротким номером 1648 або 38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону)", — сказав Генштаб ЗСУ.

Коли з'явився штаб із поводження з військовополоненими?

Кабмін України 11 березня цього року видав ухвалу № 257 для створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Нова структура з'явилася тому, що інші українські структури не змогли впоратися з урахуванням великої кількості полонених.

Спочатку головою штабу мала бути міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. До штабу входять радник голови Офісу президента України, представники Мін'юсту, Мінреінтеграції, МОЗ, Мінекономіки, МЗС і 8 силових відомств.

Нова ухвала уряду від 28 травня вносить коригування до складу керівництва штабу.

Нагадаємо, що командування РФ пропонувало обміняти цивільних українців на російських військовополонених. Це є порушенням Женевської конвенції від 1949 року. Відомо, що після вторгнення РФ вивезла з України тисячі мирних жителів.

Черговий обмін полоненими пройшов 6 травня, в Україну повернувся 41 українець — 28 військових і 13 цивільних. В Україну з полону повернувся настоятель одного з храмів Православної Церкви України.

Захоплений у полон ЗСУ російський окупант, 21-річний Антон поскаржився на те, що в полоні йому було нудно, — окупанти дивилися на стіни та читали книги.