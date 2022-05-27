Нудьга та читання книг: військовий РФ розповів про "катування" в полоні ЗСУ

21-річний Антон, який потрапив у засідку, вважає війну з Україною абсурдною. Окупант скаржився на нудьгу в полоні, після повернення в Росію він набрав ваги.

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Російський окупант, 21-річний Антон, який на початку березня потрапив у полон до Збройних Сил України, в інтерв'ю британській газеті The Guardian розповів, як бранцям давали читати книги.

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Загарбник родом із маленького сибірського містечка. Він підписав контракт на службу у ЗС РФ у грудні минулого року, після закінчення професійного училища. Підрозділ Антона перекинули наприкінці грудня до окупованого Криму. Там йому сказали про проходження тижневого навчання.

У Криму деякі члени його підрозділу хвилювалися, що їх відправлять на війну і називали цю перспективу абсолютно абсурдною.

"Багато молодих хлопців навіть уявити собі не могли, що ми підемо на війну. Про це нам сказали в останній момент, у ніч перед вторгненням. Те, як російська влада обійшлася зі мною, справді несправедливо. Мене відправили в Україну абсолютно непідготовленим", — сказав він.

[ + – ] ЗС РФ потрапили в засідку біля Миколаєва 2 березня Фото: censor.net

Антон разом із п'ятьма товаришами по службі потрапили в засідку біля Миколаєва 2 березня. В перестрілці військового поранили в руку, в нього була зламана кістка.

"Українські військові одягли йому мішок на голову і не знімали доти, коли не перевели до тюремної камери, місцеперебування якої він досі не знає", — наголошує видання.

Антон розповів журналістам, що спочатку життя в полоні "було наповнене страхом", полонені окупанти постійно чекали смерті.

"Ти тремтиш від найменшого шуму. Щодня сподіваєшся, що він не буде останнім і тебе не вб'ють", — прокоментував солдат.

Найбільша проблема — нудьга

Російський військовий розповів, що за час перебування в полоні він не зазнавав фізичного насильства, але полонених "катували психологічно".

"Нам постійно твердили, що з Росією покінчено, що ми належимо до низу суспільства", — розповів Антон.

Найбільшою проблемою для військових РФ у полоні стала щоденна нудьга.

"Якщо нам пощастить, нам дадуть книги для читання. Іноді давали дивитися українську пропаганду на телебаченні. Більшість днів ми просто дивилися на стіни перед собою", — розповів росіянин.

На початку квітня Антону сказали, що його обміняють на українського солдата. Окупант брав участь в обміні неподалік Мелітополя за схемою "один на один" з 17 іншими російськими військовослужбовцями. Після повернення до Росії його посилено допитували служби безпеки.

Раніше медик морпіхів 36-ї бригади Олена Турас в інтерв'ю Фокусу розповідала про умови утримання військовополонених українців в ізоляторі Таганрога.

Бойовики "ЛНР" змушують взятих у полон українських військових збирати тіла товаришів по службі. Вбитих військових далі везли на судмедекспертизу.