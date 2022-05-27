Скука и чтение книг: военный РФ рассказал о "пытках" в плену ВСУ

Угодивший в засаду 21-летний Антон считает войну с Украиной абсурдной. Оккупант жаловался на скуку в плену, после возврата в Россию он набрал вес.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российский оккупант, 21-летний Антон, попавший в начале марта в плен к Вооруженным силам Украины, в интервью британской газете The Guardian рассказал, как пленникам давали читать книги.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Захватчик родом из маленького сибирского городка. Он подписал контракт на службу в ВС РФ в декабре прошлого года, после окончания профессионального училища. Подразделение Антона перебросили в конце декабря в оккупированный Крым. Там ему сказали о прохождении недельного курса обучения.

Будучи в Крыму некоторые члены его подразделения беспокоились, что их отправят на войну и называли эту перспективу совершенно абсурдной.

"Многие из молодых ребят даже представить себе не могли, что мы пойдем на войну. Об этом нам сказали в самый последний момент, в ночь перед вторжением. То, как российские власти обошлись со мной, действительно несправедливо. Меня отправили в Украину совершенно неподготовленным", — сказал он.

[ + – ] ВС РФ попали в засаду возле Николаева 2 марта Фото: censor.net

Антон вместе с пятью сослуживцами попали в засаду возле Николаева 2 марта. В перестрелке военного ранили в руку, у него была сломана кость.

"Украинские военные надели ему мешок на голову и не снимали до тех пор, когда не перевели в тюремную камеру, местонахождение которой он до сих пор не знает", — подчеркивает издание.

Антон рассказал журналистам, что поначалу жизнь в плену "была наполнена страхом", пленные оккупанты постоянно ждали смерти.

"Ты дрожишь от малейшего шума. Каждый день надеешься, что он не будет последним и тебя не убьют", – прокомментировал солдат.

Самая большая проблема – скука

Российский военный рассказал, что за время пребывания в плену он не подвергался физическому насилию, но пленных "пытали психологически".

"Нам постоянно твердили, что с Россией покончено, что мы принадлежим к низу общества", — рассказал Антон.

Самой большой проблемой для военных РФ в плену стала ежедневная скука.

"Если нам повезет, нам дадут книги для чтения. Иногда давали смотреть украинскую пропаганду по телевидению. Большинство дней мы просто смотрели на стены перед собой", — рассказал россиянин.

В начале апреля Антону сказали, что его будут менять на украинского солдата. Оккупант участвовал в обмене недалеко от Мелитополя по схеме "один на один" с 17 другими российскими военнослужащими. После возврата в Россию его усиленно допрашивали службы безопасности.

Ранее медик морпехов 36-й бригады Елена Турас в интервью Фокусу рассказывала об условиях содержания военнопленных украинцев в изоляторе Таганрога.

Боевики "ЛНР" заставляют взятых в плен украинских военных собирать тела сослуживцев. Убитых военных дале везли на судмедэкспертизу.