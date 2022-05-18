В "ЛНР" украинских военнопленных заставляют собирать тела сослуживцев (видео)

Оккупанты утверждают, что тела украинских воинов будут хранить "до установления диалога" с нашей страной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними.

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Взятых в плен украинских военных отправляют на территории оккупированной Луганской области на принудительные работы — заставляют собирать тела своих сослуживцев. Видеоролик опубликован одним из пропагандистских Telegram-каналов.

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Анна Сорока, работающая заместителем министра иностранных дел так называемой "ЛНР" объяснила, что пленные работают на добровольной основе.

"Это все происходит системно в процессе розыска погибших <…> Военнопленные выразили желание помочь украинским семьям, чтобы они обнаружили своих родных и близких. Собирают тела, дальше мы везем их на судмедэкспертизу. Тела будут храниться, пока у нас не будет конструктивного диалога с украинской стороной. Или пока самостоятельно родственники не придут и не заберут тела", — заявила она.

Украинским военнопленным пришлось на камеру отвечать на вопросы оккупантов.

"Да, я считаю, что это необходимо. Все мы люди и должны быть погребены в землю, а не просто брошены на растерзание диким животным", — сказал один из пленных бойцов ВСУ.

Ранее Фокус разбирался в том, что и кого запросит РФ взамен бойцов с "Азовстали". Каковы цели и планы РФ, и когда она вступит в переговорный процесс, есть ли у Украины российские военнопленные для обмена?