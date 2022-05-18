В "ЛНР" українських військовополонених змушують збирати тіла товаришів по службі (відео)

Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть "до встановлення діалогу" з нашою країною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.

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Взятих у полон українських військових відправляють на території окупованої Луганської області на примусові роботи — змушують збирати тіла своїх товаришів по службі. Відеоролик опубліковано одним із пропагандистських Telegram-каналів.

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Ганна Сорока, яка працює заступницею міністра закордонних справ так званої "ЛНР", пояснила, що полонені працюють на добровільній основі.

"Це все відбувається системно в процесі розшуку загиблих <…> Військовополонені проявили бажання допомогти українським сім'ям, щоб вони знайшли своїх рідних і близьких. Збирають тіла, далі ми веземо їх на судмедекспертизу. Тіла зберігатимуться, доки ми не матимемо конструктивного діалогу з українською стороною. Або поки самостійно родичі не прийдуть і не заберуть тіла", — заявила вона.

Українським військовополоненим довелося на камеру відповідати на запитання окупантів.

"Так, я вважаю, що це необхідно. Усі ми люди й маємо бути поховані в землю, а не просто кинуті на роздирання дикою твариною", — сказав один із полонених бійців ЗСУ.

Раніше Фокус розбирався в тому, що та кого запросить РФ замість бійців з "Азовсталі". Які цілі та плани РФ, і коли вона вступить у переговорний процес, чи має Україна російських військовополонених для обміну?