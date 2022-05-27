"Заставляли учить гимн РФ": как российские тюремщики обходятся с пленными

Медик морпехов 36-й бригады Елена Турас рассказала Фокусу о том, с чем пленным пришлось столкнуться в изоляторе Таганрога.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Попав в плен в Мариуполе, старший боевой медик инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Елена Турас сначала находилась на территории ОРДЛО, затем ее переправили в российский Таганрог. Об этом Елена рассказала в интервью Фокусу.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Изолятор в Таганроге был маленький, находился сразу при въезде в город. Когда нас перевозили туда, мы ехали на каком-то позитиве, думали, нас хоть куда-то перевозят, что, может, дело идет к обмену", – говорит Турас.

Все надежды разбились, когда пленные украинские военнослужащие вышли из автобусов.

"Нас сразу опустили головой либо к стенке, если мы стояли, либо просто мы смотрели вниз, – вспоминает она. – Голова была на уровне колен. Нельзя было, не дай Бог, посмотреть куда-то, слова сказать, спросить, ничего".

У пленных взяли образцы ДНК, сняли отпечатки пальцев. Потом заставили раздеться и выдали какую-то одежду.

"Можно сказать, нас помыли: поставили всех под холодный душ, включили ледяную воду, мы постояли пять минут, оделись – в ночнушку, штаны, китель, все легкое, — отмечает военный медик. — Завели в камеру. Там было очень холодно. Дополнительного одеяла не дали, хотя девочки просили. Мы там так замерзали, что даже уснуть не могли. Были дырки в окнах, в рамах. Хотя в камере было и чисто. Но в Таганроге было морально очень сложно. Постоянно присутствовали моральные издевательства".

Елена привела несколько примеров. Тюремщики надоедали вопросами: "Что ты здесь делаешь?", "Чем отличается хохол от украинца?". Заставляли учить гимн России, требовали вызубрить, что означают цвета флага, герба. С 6:00 и до отбоя в 22:00 нельзя было прилечь на кровать, приходилось ходить по камере взад-вперед. К окну в камере подходить было запрещено.

"Было трехразовое питание, но это питанием тяжело назвать. Чай был не горячий, не могли согреться кружкой чая. Все это на какой-то вонючей воде, было отвратительно", – уточняет Турас.

Подробнее о том, с чем столкнулись украинские военнослужащие в российском плену, читайте в интервью Елены Турас Фокусу "В плену спрашивали, где "американские наемники" и кто стрелял в мирных".

Напомним, 12 апреля 2022 года, военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, оказавшись в окружении в Мариуполе, принимали решение: либо выходить с боем, либо прорываться мелкими группами. Кроме того, часть морпехов, в первую очередь раненые, оказались в плену, а часть – прорывалась на "Азовсталь", чтобы соединиться с бойцами полка "Азов".