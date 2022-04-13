36-я бригада морпехов в Мариуполе разделилась на несколько частей: что известно (видео)

К бойцам "Азова" прибыли сотни военных, которые продолжат оборону города. Однако небольшая боевая группа совершила попытку прорыва к силам ВСУ. Их судьба неизвестна.

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Защитники Мариуполя из 36-й бригады морской пехоты разделились. Часть бригады с боями направилась в сторону сил ВСУ на Донбассе, часть соединилась с силами полка "Азов", а остальные остались на "Азовмаше". Об этом сообщает Новинарня.

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Морпехи вырвались из окружения и соединились с "Азовом"

Несколько сотен бойцов провели спецоперацию, в ходе которой бойцам удалось соединиться с полком "Азов", удерживающие оборону "Азовстали". Как написал советник Офиса президента Алексей Арестович благодаря операции:

Полк "Азов" получил существенное подкрепление 36-й бригада избежала разгрома по частям, фактически обрела второй шанс Защитники города существенно укрепили свой район обороны

Сообщается, что к бойцам "Азова" также удалось вывести, в том числе раненых военных. Среди военнослужащих была также боевая группа "азовцев", пограничники и десантники.

Что известно о попытке прорыва морпехов к основным силам ВСУ

Источники издания сообщают, что в ночь на 11 апреля боевая группа вместе с командиром бригады полковником Владимиром Баранюком пошла на прорыв в сторону Касяновки.

[ + – ] Примерное направление движение украинских военных

Они планировали перейти линию фронта, выйдя из окружения к основным силам ВСУ на Донбассе. Однако указывается, что российские войска нанесли огневое поражение по колонне, обнаружив их при помощи БПЛА. Военные продолжали выход в пешем порядке. Часть попала в плен или убиты/ранены.

[ + – ] Ближайшие неоккупированные пункты Угледар и Владимировка

На данный момент судьба большей части морпехов и комбрига остается неизвестной. Однако в теории они могут прорваться на свободную территорию, от основных сил ВСУ их отделяет около 90 км пути. Для обмана врага на технику была нанесена вражеская маркировка "Z".

Российские пропагандисты и Минобороны РФ утверждают, что в плен попало около 1000 военных из 36-й бригады.

[ + – ] Пленные

Часть морпехов осталась на заводе "Азовмаш"

Как пишет блогер Роман Пономаренко, сообщения об отсутствии боекомплекта у бригады неправдивы. Об этом свидетельствует тот факт, что группе прорыва было чем заправить технику. Также по его информации часть военных осталась на территории завода, где есть готовая к боям техника.

Вместе с тем указывается, что большая часть морпехов попала в плен к пророссийским боевикам "ДНР". Среди них много раненых, а также боец, записавший видео о том, что они остаются верными навсегда.

[ + – ] Промзона Азовмаша

[ + – ] По данным "Новинарні" бойцы на видео попали в плен

На данный момент четкой или официальной информации о судьбе морпехов на "Азовмаше" нет. Также неизвестно, кто командует подразделением.

Карта контроля Мариуполя выглядит примерно так. Точной информации о том, кто какую часть контролирует нет, поэтому розовым выделена осправаемая часть.

[ + – ] Желтый цвет - ВСУ, красный - ВС РФ, розовый - оспариваемая территория

Российская сторона утверждает, что фактически силы защитников города разделены на три части.

[ + – ] Версия пророссийских блогеров о карте контроля Мариуполя

Напомним, по данным украинской разведки, ВС РФ начали сжигать тела мирных жителей в мобильных крематориях. Таких установлено 13 по всему городу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для деблокады Мариуполя недостаточно техники — танков и авиации. Однако он выразил уверенность, что украинская армия получит ее в нужном количестве.