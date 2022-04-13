36-я бригада морпехов в Мариуполе разделилась на несколько частей: что известно (видео)
К бойцам "Азова" прибыли сотни военных, которые продолжат оборону города. Однако небольшая боевая группа совершила попытку прорыва к силам ВСУ. Их судьба неизвестна.
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Защитники Мариуполя из 36-й бригады морской пехоты разделились. Часть бригады с боями направилась в сторону сил ВСУ на Донбассе, часть соединилась с силами полка "Азов", а остальные остались на "Азовмаше". Об этом сообщает Новинарня.
Морпехи вырвались из окружения и соединились с "Азовом"
Несколько сотен бойцов провели спецоперацию, в ходе которой бойцам удалось соединиться с полком "Азов", удерживающие оборону "Азовстали". Как написал советник Офиса президента Алексей Арестович благодаря операции:
- Полк "Азов" получил существенное подкрепление
- 36-й бригада избежала разгрома по частям, фактически обрела второй шанс
- Защитники города существенно укрепили свой район обороны
Сообщается, что к бойцам "Азова" также удалось вывести, в том числе раненых военных. Среди военнослужащих была также боевая группа "азовцев", пограничники и десантники.
Что известно о попытке прорыва морпехов к основным силам ВСУ
Источники издания сообщают, что в ночь на 11 апреля боевая группа вместе с командиром бригады полковником Владимиром Баранюком пошла на прорыв в сторону Касяновки.
Они планировали перейти линию фронта, выйдя из окружения к основным силам ВСУ на Донбассе. Однако указывается, что российские войска нанесли огневое поражение по колонне, обнаружив их при помощи БПЛА. Военные продолжали выход в пешем порядке. Часть попала в плен или убиты/ранены.
На данный момент судьба большей части морпехов и комбрига остается неизвестной. Однако в теории они могут прорваться на свободную территорию, от основных сил ВСУ их отделяет около 90 км пути. Для обмана врага на технику была нанесена вражеская маркировка "Z".
Российские пропагандисты и Минобороны РФ утверждают, что в плен попало около 1000 военных из 36-й бригады.
Часть морпехов осталась на заводе "Азовмаш"
Как пишет блогер Роман Пономаренко, сообщения об отсутствии боекомплекта у бригады неправдивы. Об этом свидетельствует тот факт, что группе прорыва было чем заправить технику. Также по его информации часть военных осталась на территории завода, где есть готовая к боям техника.
Вместе с тем указывается, что большая часть морпехов попала в плен к пророссийским боевикам "ДНР". Среди них много раненых, а также боец, записавший видео о том, что они остаются верными навсегда.
На данный момент четкой или официальной информации о судьбе морпехов на "Азовмаше" нет. Также неизвестно, кто командует подразделением.
Карта контроля Мариуполя выглядит примерно так. Точной информации о том, кто какую часть контролирует нет, поэтому розовым выделена осправаемая часть.
Российская сторона утверждает, что фактически силы защитников города разделены на три части.
Напомним, по данным украинской разведки, ВС РФ начали сжигать тела мирных жителей в мобильных крематориях. Таких установлено 13 по всему городу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для деблокады Мариуполя недостаточно техники — танков и авиации. Однако он выразил уверенность, что украинская армия получит ее в нужном количестве.