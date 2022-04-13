36-а бригада морпіхів у Маріуполі розділилася на кілька частин: що відомо (відео)

До бійців "Азова" прибули сотні військових, які продовжать оборону міста. Проте невелика бойова група спробувала прорив до сил ЗСУ. Їхня доля невідома.

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Захисники Маріуполя з 36-ї бригади морської піхоти розділилися. Частина бригади з боями попрямувала в бік сил ЗСУ на Донбасі, частина з'єдналася із силами полку "Азов", а решта залишилася на "Азовмаші". Про це повідомляє "Новинарня".

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Морпіхи вирвалися з оточення та з'єдналися з "Азовом"

Декілька сотень бійців провели спецоперацію, під час якої бійцям вдалося з'єднатися з полком "Азов", який утримує оборону "Азовсталі". Як написав радник Офісу президента Олексій Арестович завдяки операції:

Полк "Азов" отримав суттєве підкріплення. 36-а бригада уникла розгрому частинами та фактично отримала другий шанс. Захисники міста суттєво зміцнили свій район оборони

Повідомляється, що до бійців "Азова" також вдалося вивести, зокрема, поранених військових. Серед військовослужбовців була також бойова група "азовців", прикордонники та десантники.

Що відомо про спробу прориву морпіхів до основних сил ЗСУ

Джерела видання повідомляють, що в ніч на 11 квітня бойова група разом із командиром бригади полковником Володимиром Баранюком пішла на прорив у бік Касянівки.

[ + – ] Приблизний напрямок руху українських військових

Вони планували перейти лінію фронту, вийшовши з оточення до основних сил ЗСУ на Донеччині. Однак зазначається, що російські війська завдали вогневого ураження по колоні, виявивши їх за допомогою БПЛА. Військові продовжували вихід у пішому порядку. Частина потрапила в полон або вбита/поранена.

[ + – ] Найближчі неокуповані пункти — Вугледар і Володимирівка

Наразі доля більшості морпіхів і комбрига залишається невідомою. Однак теоретично вони можуть прорватися на вільну територію, від основних сил ЗСУ їх відокремлює близько 90 км шляху. Для обману ворога на техніку нанесли вороже маркування "Z".

Російські пропагандисти та Міноборони РФ стверджують, що в полон потрапило близько 1000 військових із 36-ї бригади.

[ + – ] Полонені

Частина морпіхів залишилася на заводі "Азовмаш"

Як пише блогер Роман Пономаренко, повідомлення про відсутність боєкомплекту в бригади неправдиві. Про це свідчить той факт, що групі прориву було чим заправити техніку. Також, за його інформацією, частина військових залишилася на території заводу, де є готова до боїв техніка.

Водночас зазначається, що більша частина морпіхів потрапила в полон до проросійських бойовиків "ДНР". Серед них багато поранених, а також боєць, який записав відео про те, що вони залишаються вірними назавжди.

[ + – ] Промзона "Азовмашу"

[ + – ] За даними "Новинарні", бійці на відео потрапили в полон

Наразі чіткої чи офіційної інформації про долю морських піхотинців на "Азовмаші" немає. Також невідомо, хто командує підрозділом.

Мапа контролю Маріуполя має приблизно такий вигляд. Точної інформації про те, хто яку частину контролює немає, тому рожевим виділена частина, яку оспорюють.

[ + – ] Жовтий колір — ЗСУ, червоний — ЗС РФ, рожевий — територія, яку оспорюють

Російська сторона стверджує, що фактично сили захисників міста поділені на три частини.

[ + – ] Версія проросійських блогерів про карту контролю Маріуполя

Нагадаємо, за даними української розвідки, ЗС РФ почали спалювати тіла мирних жителів у мобільних крематоріях. Таких встановлено 13 у всьому місті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для деблокади Маріуполя недостатньо техніки — танків і авіації. Проте він висловив упевненість, що українська армія отримає її в потрібній кількості.