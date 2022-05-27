"Примушували вчити гімн РФ": як російські тюремники поводяться з полоненими

Медик морпіхів 36-ї бригади Олена Турас розповіла Фокусу про те, з чим полоненим довелося зіткнутися в ізоляторі Таганрога.

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Потрапивши в полон у Маріуполі, старший бойовий медик інженерно-технічної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Олена Турас спочатку була на території ОРДЛО, потім її переправили в російський Таганрогу Про це Олена розповіла в інтерв'ю Фокусу.

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"Ізолятор у Таганрозі був маленький, знаходився одразу при в'їзді до міста. Коли нас перевозили туди, ми їхали на якомусь позитиві, думали, нас хоч кудись перевозять, що, може, справа йде до обміну", — каже Турас.

Усі надії розбилися, коли полонені українські військовослужбовці вийшли з автобусів.

"Нас відразу опустили головою або до стінки, якщо ми стояли, або просто ми дивилися вниз, — згадує вона. — Голова була на рівні колін. Не можна було, не дай Боже, подивитися кудись, слова сказати, спитати, нічого".

У полонених взяли зразки ДНК, зняли відбитки пальців. Потім змусили роздягнутися і видали якийсь одяг.

"Можна сказати, нас помили: поставили всіх під холодний душ, включили крижану воду, ми постояли п'ять хвилин, одягнулися — у нічну сорочку, штани, кітель, все легке, — зазначає військовий медик. — Завели в камеру. Там було дуже холодно. Додаткових ковдр не дали, хоча дівчата просили. Ми там так замерзали, що навіть заснути не могли. Були дірки у вікнах, у рамах. Хоча в камері було й чисто. Але в Таганрозі було морально дуже складно. Постійно були моральні знущання".

Олена навела кілька прикладів. Тюремники набридали питаннями: "Що ти тут робиш?", "Чим відрізняється хохол від українця?" Примушували вивчати гімн Росії, вимагали визубрити, що означають кольори прапора, герба. З 6:00 і до відбою о 22:00 не можна було прилягти на ліжко, доводилося ходити камерою назад-вперед. До вікна у камері підходити було заборонено.

"Було триразове харчування, але це харчуванням важко назвати. Чай був не гарячий, не могли зігрітися чашкою чаю. Все це на якійсь смердючій воді, було огидно", — уточнює Турас.

Докладніше про те, із чим зіткнулися українські військовослужбовці у російському полоні, читайте в інтерв'ю Олени Турас Фокусу "У полоні питали, де "американські найманці" і хто стріляв у мирних".

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, опинившись в оточенні в Маріуполі, приймали рішення: або виходити з боєм, або прориватися дрібними групами. Крім того, частина морпіхів, в першу чергу поранені, опинилися в полоні, а частина проривалася на "Азовсталь", щоб з'єднатися з бійцями полку "Азов".