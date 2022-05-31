Руководитель ГУР Минобороны Буданов назначен главой штаба по обращению с военнопленными

Новый штаб создали потому, что другие госструктуры не справляются с наплывом пленных российских оккупантов. Их учетом займутся военные разведчики и СБУ.

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Кабинет Министров Украины назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

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ГУР МО вместе с СБУ займется вопросами военнопленных, в их компетенцию будет входить и обмен. Генштаб перечислил основные задачи Координационного штаба:

обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;

содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, законных военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам обращения с военнопленными;

определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

[ + – ] Процедура обращения для родственников военнопленных не изменилась

Украинские военные напомнили, что в Украине действует Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести и незаконно задержанных российскими оккупантами. Информационное бюро собирает данные пострадавших от войны гражданских с обеих сторон военных действий.

"Процедура обращения для родственников военнопленных не изменилась. Обратиться на "Горячую линию" можно по короткому номеру 1648 или 38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы)", — заключил Генштаб ВСУ.

Когда появился штаб по обращению с военнопленными?

Кабмин Украины 11 марта этого года издал постановление № 257 для создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Новая структура появилась потому, что другие укранские структуры не смогли справиться с учетом большого количества российских пленных.

Изначально главой штаба должна была быть министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В штаб входят советник главы Офиса президента Украины, представители Минюста, Минреинтеграции, Минздрава, Минэкономики, МИД и 8 силовых ведомств.

Новое постановление правительства от 28 мая вносит корректировки в состав руководства штаба.

Напомним, что командование РФ предлагало обменять гражданских украинцев на российских военнопленных. Это является нарушением Женевской конвенции от 1949 года. Известно, что после вторжения РФ насильно вывезла из Украины тысячи мирных жителей.

Очередной обмен пленными прошел 6 мая, в Украину вернулся 41 украинец – 28 военных и 13 гражданских. В Украину из плена вернулся настоятель одного из храмов Православной Церкви Украины.

Захваченный в плен ВСУ российский оккупант, 21-летний Антон пожаловался на то, что в плену ему было скучно – оккупанты смотрели на стены и читали книги.