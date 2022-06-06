Над спасением 2500 защитников "Азовстали" работает разведка , — Зеленский

Украинский президент отметил, что оккупантам не выгодно применять пытки против наших бойцов, поскольку они стали "публичными пленными".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских защитников Мариуполя, которые вышли из завода "Азовсталь". По словам главы государства, их освобождением занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

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Президент при этом отметил, что российской стороне сейчас не выгодно применять пытки против защитников "Азовстали" из-за того, что они стали "публичными пленными".

Также Зеленский сказал, что не воспринимает всерьез заявления российских властей и представителей "ЛДНР" относительно дальнейшей участи украинских военнопленных, поскольку, таким образом, противник пытается на этом пиариться.

Напомним, что замминистра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 17 мая заявила, что операция по освобождению военнослужащих из "Азовстали" будет продолжаться до тех пор, пока они не вернуться домой.

Угрозы со стороны "ДНР"

В то же время "глава ДНР" Денис Пушилин 6 июня заявил, что украинских защитников Мариуполя обменивать не будут и их ждет трибунал, который должен состоятся в ближайшее время. По его словам, сейчас с ними ведется тщательная работа, благодаря которой "следователи" фиксируют массу показаний.

"В какие-то первые периоды у них откуда-то возникла уверенность или надежда, что с ними ничего не будет и они будут обменяны, то сейчас такая прыть в этом направлении угасла и мы фиксируем массу показаний в рамках следственных действий друг на друга и командования, приказов, которые отдавались", — сказал Пушилин.

В отношении "иностранных наемников", которые оказались в числе пленных, "глава ДНР" отметил, что мерой наказания для них вполне может стать смертная казнь, поскольку "преступления, которые они совершали — чудовищны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил героизм украинских пилотов, которые рисковали собственной жизнью, доставляя неделями все необходимое защитникам "Азовстали" и вывозя раненых. По его словам, над Мариуполем ВСУ потеряли многих летчиков, которые знали, что 90% летевших туда их коллег обратно не вернутся, но это стало для них препятствием.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в суд на российские власти, с требованием компенсировать все его убытки в связи с разрушением завода "Азовсталь". Миллиардер заявил, что в результате боевых действий частично или полностью уничтожены предприятия "Азовсталь", Мариупольский комбинат имени Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС.