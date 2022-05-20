"90% не возвращались": Зеленский отметил героизм пилотов, доставлявших еду на "Азовсталь"

Украинские летчики рисковали жизнью, неделями доставляя все необходимое на "Азовсталь" и вывозя раненых. При этом они отдавали себе отчет в том, что могут не вернуться обратно.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как украинским воинам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе доставлялась еда, вода и боеприпасы. Об этом президент сообщил журналистам в эфире телемарафона.

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Украинские летчики рисковали жизнью, неделями доставляя все самое необходимое на "Азовсталь" и вывозя раненых. По его словам, на этом маршруте ВСУ потеряли многих пилотов, которые знали, что 90% летевших туда их коллег обратно не вернутся, но это их не останавливало.

"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению, — объяснил Зеленский. — Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь до Азовстали и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых почти невозможно".

Такие военные операции происходили негласно, без комментариев со стороны официального командования ВСУ. Воздушных коридоров в "Азовсталь" не было из-за активности мощных российских ПВО.

Ранее Фокус сообщал, что РосСМИ опубликовали видео с вышедшем с "Азовстали" командиром морпехов "Волыной". Во время беседы с пропагандистами из РФ Сергей Волынский (Волына) сказал, что вследствие ведения боевых действий оказался на территории "Азовстали" и в дальнейшем сдался в плен.