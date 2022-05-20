"90% не поверталися": Зеленський відзначив героїзм пілотів, які доставляли їжу на "Азовсталь"

Українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все необхідне на "Азовсталь" та вивозячи поранених. Водночас вони усвідомлювали те, що можуть не повернутися.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як українським воїнам на заводі "Азовсталь" у Маріуполі доставляли їжу, воду та боєприпаси. Про це президент повідомив журналістів в ефірі телемарафону.

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Українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все найнеобхідніше на "Азовсталь" та вивозячи поранених. За його словами, на цьому маршруті ЗСУ втратили багатьох пілотів, які знали, що 90% колег, які летіли туди, не повернуться, але це їх не зупиняло.

"Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль, — пояснив Зеленський. — Цілком героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до "Азовсталі" й привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо".

Такі військові операції відбувалися негласно, без коментарів офіційного командування ЗСУ. Повітряних коридорів в "Азовсталі" не було через активність потужних російських ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що РосЗМІ опублікували відео з командиром морпіхів "Волиної", що вийшов з "Азовсталі". Під час бесіди з пропагандистами з РФ Сергій Волинський (Волина) сказав, що внаслідок ведення бойових дій опинився на території "Азовсталі" й надалі здався в полон.