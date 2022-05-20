"90% не поверталися": Зеленський відзначив героїзм пілотів, які доставляли їжу на "Азовсталь"
Українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все необхідне на "Азовсталь" та вивозячи поранених. Водночас вони усвідомлювали те, що можуть не повернутися.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як українським воїнам на заводі "Азовсталь" у Маріуполі доставляли їжу, воду та боєприпаси. Про це президент повідомив журналістів в ефірі телемарафону.
Українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все найнеобхідніше на "Азовсталь" та вивозячи поранених. За його словами, на цьому маршруті ЗСУ втратили багатьох пілотів, які знали, що 90% колег, які летіли туди, не повернуться, але це їх не зупиняло.
"Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль, — пояснив Зеленський. — Цілком героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до "Азовсталі" й привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо".
Такі військові операції відбувалися негласно, без коментарів офіційного командування ЗСУ. Повітряних коридорів в "Азовсталі" не було через активність потужних російських ППО.
Раніше Фокус повідомляв, що РосЗМІ опублікували відео з командиром морпіхів "Волиної", що вийшов з "Азовсталі". Під час бесіди з пропагандистами з РФ Сергій Волинський (Волина) сказав, що внаслідок ведення бойових дій опинився на території "Азовсталі" й надалі здався в полон.