Над порятунком 2500 захисників "Азовсталі" працює розвідка, — Зеленський

Український президент зазначив, що окупантам не вигідно застосовувати тортури проти наших бійців, оскільки вони стали "публічними полоненими".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні перебуває понад 2,5 тисячі українських захисників Маріуполя, які вийшли із заводу "Азовсталь". За словами глави держави, їх визволенням займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Президент при цьому наголосив, що російській стороні зараз не вигідно застосовувати тортури проти захисників "Азовсталі" через те, що вони стали "публічними полоненими".

Також Зеленський сказав, що не сприймає серйозно заяви російської влади та представників "ЛДНР" щодо подальшої долі українських військовополонених, оскільки таким чином противник намагається на цьому піаритися.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу 17 травня заявила, що операція зі звільнення військовослужбовців з "Азовсталі" триватиме доти, доки вони не повернуться додому.

Загрози з боку ДНР

Водночас "глава ДНР" Денис Пушилін 6 червня заявив, що українських захисників Маріуполя обмінювати не будуть і на них чекає трибунал, який має відбутися найближчим часом. За його словами, зараз із ними ведеться ретельна робота, завдяки якій "слідчі" фіксують масу показань.

"У якісь перші періоди у них звідкись виникла впевненість чи надія, що з ними нічого не буде і вони будуть обміняні, то зараз така спритність у цьому напрямку згасла і ми фіксуємо масу показань у межах слідчих дій один на одного та командування, наказів, які віддавалися", — сказав Пушилін.

Щодо "іноземних найманців", які опинилися серед полонених, "глава ДНР" зазначив, що покаранням для них цілком може стати смертна кара, оскільки "злочини, які вони скоїли — жахливі".

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на героїзмі українських пілотів, які ризикували власним життям, доставляючи тижнями все необхідне захисникам "Азовсталі" та вивозячи поранених. За його словами, над Маріуполем ЗСУ втратили багатьох льотчиків, які знали, що 90% колег, що летіли туди, назад не повернуться, але це не стало для них перешкодою.

Український бізнесмен Рінат Ахметов вирішив подати до суду на російську владу, з вимогою компенсувати всі його збитки у зв'язку з руйнуванням заводу "Азовсталь". Мільярдер заявив, що внаслідок бойових дій частково або повністю знищено підприємство "Азовсталь", Маріупольський комбінат імені Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганську ТЕС.