За "Азовсталь" та меткомбінат Ілліча: Ахметов пред'явить Росії позов за втрати у бізнесі

Журналісти підрахували, що бізнесмен втратив 4,6 млрд доларів через війну. Великі металургійні заводи в Маріуполі були під обстрілами, на відновлення виробництва може знадобитися до 20 млрд доларів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український бізнесмен Рінат Ахметов подасть до Росії позови, щоб агресор компенсував усі збитки його бізнесу. Про це він сказав в інтерв'ю журналу "НВ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Мільярдер сказав, що через бойові дії частково або повністю знищено підприємства "Азовсталь", Маріупольський меткомбінат імені Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганську ТЕС. Постраждали десятки об'єктів промислової інфраструктури та зеленої енергетики.

Ахметов зазначив, що капіталізація вищевказаних об'єктів на початок повномасштабної війни склала десятки мільярдів доларів.

"Однозначно ми пред'явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться копітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред'являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях", — заявив бізнесмен.

Втрати ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" через агресію РФ склали від 17 до 20 млрд доларів, остаточну суму визначать у позовній заяві до Росії, додав Ахметов.

Де Ахметов зустрів війну

Бізнесмен у спілкуванні з журналістами зазначив, що початок війни (24 лютого) зустрів у своєму ліжку в Києві.

"Помічник мене розбудив і сказав: вставайте, почалася війна. Відтоді я перебуваю в Україні і нікуди не евакуювався. Прилетіти і відразу полетіти — неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи", — сказав він.

Після зустрічі з президентом 23 лютого увечері він вечеряв із друзями у себе вдома, у Києві. За його словами, більшість були впевнені у початку війни.

Український Forbes підрахував, що Ахметов втратив через війну $4,6 млрд, у Маріуполі він втратив 2/3 металургійного бізнесу. Агрохолдинг Ахметова HarvEast втратив понад 80% земельного банку, 90 тис. гектарів у Донецькій області окуповані, 12 тис. гектарів у Київській області підлягають розмінуванню.

Нагадаємо, що у звіті холдингу Ахметова "Метінвест" за 1-й квартал цього року йдеться про скорочення виробництва чавуну відносно попереднього кварталу на 31%. Виробництво сталі зменшилося на 25%.

Фокус детально описував ситуацію на українському ринку металургії після вторгнення РФ у статті "Без "Азовсталі". Як металургія України втрачає потужності під час війни".