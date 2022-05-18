На окуповані регіони припадало понад 50% виручки металургії України, — експерти

У чорній металургії України частка маріупольських меткомбінатів ММК Ілліча й Азовсталь становила 30%. На сьогодні ці потужності практично зруйновані окупантами.

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До вторгнення Росії в Україну важка промисловість, а саме металургія, була провідною галуззю економіки України, а власники металургійних і гірничодобувних підприємств посідали перші рядки рейтингу найбагатших українців.

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Як зазначає Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, українська металургійна галузь була переважно вертикально інтегрованою, що дозволяло отримувати значну додану вартість по всьому ланцюжку від добування залізної руди до відвантаження готового сталевого прокату. Після вторгнення РФ металургійна галузь потрапила до екстремально важкої ситуації.

"Виробництво металу постраждало, мабуть, більше, ніж будь-яка інша галузь економіки", — вважає Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС). — На тимчасово окуповані регіони припадало 55% виручки металургії в 2020 році. ММК Ілліча й Азовсталь (Маріуполь) — по суті зруйновані. На них припадало 30% української чорної металургії. Експерт додає, що в процесі бойових дій також пошкоджено та зупинено Авдіївський коксохімічний завод — найбільше підприємство галузі.

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Вищезгадані активи в Маріуполі та Авдіївці входять до металургійного холдингу "Метінвест" найбагатшого українця Ріната Ахметова. У зв'язку з початком агресії РФ з 24 лютого 2022 року Метінвест перевів у режим гарячої консервації низку своїх підприємств, серед яких "Азовсталь", "ММК Ілліча", Авдіївський і Запорізький коксохімічні заводи. У зв'язку з цим показники виробництва суттєво впали.

Згідно зі звітом Метінвесту за I квартал, виробництво чавуну скоротилося щодо попереднього кварталу на 31% до 1,828 тис. тонн. У той же час, виробництво сталі просіло на 25% до 1,962 тис. тонн.

Детальніше про ситуацію у металургії України Фокус розповідає у статті "Без "Азовсталі". Як металургія України втрачає потужності під час війни".

Раніше Фокус писав, що група SCM Ріната Ахметова, в яку, зокрема, входить металургійний холдинг Метінвест, планує подати позов до РФ з вимогою відшкодувати завдані війною збитки.